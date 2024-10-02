«Шахтар» – «Аталанта»: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Гру «Шахтар» – «Аталанта» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Сьогодні, 2 жовтня, донецький «Шахтар» зіграє формально домашній поєдинок з італійською «Аталантою» у другому турі Ліги чемпіонів.

Гра пройде на «Фельтінс-Арені» в німецькому Гельзенкірхені. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Гру «Шахтар» – «Аталанта» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Для перегляду потрібна підписка «Спорт» або «Максимальна» .

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів.

Суперники донецького «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:

Нагадаємо, що у минулому сезоні «Аталанта» виграла Лігу Європи, розгромивши «Баєр» у фіналі.

Варто зазначити, що у сезоні-2024/25 змінився формат турніру: кількість учасників зросте до 36, а замість традиційного групового етапу використовуватиметься загальна таблиця. Кожен клуб проведе 8 матчів із різними суперниками.

Нагадаємо, аналітики британської спортивної аналітичної компанії Opta визначили фаворитів Ліги чемпіонів-2024/2025 з футболу, в якій стартуватимуть 36 клубів.

Суперкомп’ютер змоделював змагання 2024-25 років 10 тис. разів і підтвердив свої відсотки перед турніром.

Суперкомп’ютер Opta назвав «Манчестер Сіті» (25,3%) фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону.

У донецького «Шахтаря» шанси до здобуття трофею, згідно прогнозу, дорівнюють 0%. А вихід «Шахтаря» до плей-офф Opta оцінила в 3.9% – другий найнижчий показник серед усіх клубів після словацького «Слована» (1,2%).