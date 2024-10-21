Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Віктор Розовий зробив перший символічний удар перед матчем між «Рухом» та «Карпатами»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Віктор Розовий зробив перший символічний удар перед матчем між «Рухом» та «Карпатами»
Віктор Розовий проходить реабілітацію після поранення на фронті
фото: Telegram/ФК «Рух»

До повномасштабного вторгнення Розовий був коміком та зіркою «Ліги сміху»

Перший символічний удар по м’ячу перед матчем ФК «Карпати» проти ФК «Рух» виконав боєць третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, гуморист Віктор Розовий. Раніше комік отримав важке поранення на фронті. Про це повідомляє пресслужба ФК «Руху».

До повномасштабного вторгнення Розовий був коміком та зіркою «Ліги сміху» в команді «Загорецька Людмила Степанівна», проте потім пішов воювати у складі ССО «Азов», а після реформування підрозділу – в третю окрему штурмову бригаду.

Віктор Розовий після поранення на фронті
Віктор Розовий після поранення на фронті
фото: Telegram/ФК «Рух»

«Віктор брав участь у боях за Київ, звільненні Херсону та битві за Бахмут. Зазнав поранення в Орлівці під Авдіївкою. Зараз проходить реабілітацію. Пишаємось, що в нас є такі вболівальники – справжні герої та патріоти України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, артист «Ліги сміху» та військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади Віктор Розовий, який в перші дні повномасштабного вторгнення долучився до Сил оборони, у березні 2024 року отримав серйозне поранення. Військовий отримав осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання, через що потрапив до лікарні.

Раніше артист Ліги сміху та військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади Віктор Розовий поділився думками щодо персони Арестовича.

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Львів ФК Карпати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вандали здійснили наругу на могилах українських захисників
Вандали пошкодили могили військових на Личаківському цвинтарі (фото)
Вчора, 14:14
Росіяни судили українську журналістку за статтею про «розпалювання міжнаціональної ворожнечі», у справі було два епізоди
Росія заочно засудила українську журналістку Яніну Соколову
14 жовтня, 15:28
Мірча Луческу перебуває на посаді тренера збірної Румунії понад 42 роки
Футбольний тренер Луческу встановив світовий рекорд
13 жовтня, 20:04
Стахів заявив, що вважає справу проти себе політичними репресіями
Суд залишив під вартою псевдоактивіста Стахіва
10 жовтня, 16:21
Правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство
Львівський суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву
2 жовтня, 14:55
Правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство
Суд втретє не зміг обрати Остапу Стахіву запобіжний захід
30 вересня, 12:10
Стахіва двічі викликали до суду, куди він обидва рази не з’явився
Львівський псевдоактивіст Стахів проігнорував виклик до суду: засідання перенесено
27 вересня, 15:16
Україна вдруге в новітній історії мундіалю гратиме у чвертьфіналах світової першості
Збірна України здобула першу перемогу в плей-оф чемпіонату світу з футзалу
24 вересня, 20:04
Артем Мілевський відмовився давати розгорнутий коментар щодо обшуківу помешканні
Правоохоронці провели обшуки в будинку Артема Мілевського (відео)
24 вересня, 11:56

Скотч. Спорт

Футбол, атракціони, спортзал. Дружина Зінченка в новому образі показала будні з родиною
Футбол, атракціони, спортзал. Дружина Зінченка в новому образі показала будні з родиною
Микола Шапаренко зустрічається із донькою Максима Шацьких? ЗМІ розкрили подробиці
Микола Шапаренко зустрічається із донькою Максима Шацьких? ЗМІ розкрили подробиці
Гравець української кіберспортивної команди показав непристойний жест росіянам під час гри
Гравець української кіберспортивної команди показав непристойний жест росіянам під час гри
Гравці «Реала» отримали нові автомобілі. Який собі обрав Лунін
Гравці «Реала» отримали нові автомобілі. Який собі обрав Лунін
Донька Суркіса завагітніла від гравця «Динамо»: як відреагував президент киян
Донька Суркіса завагітніла від гравця «Динамо»: як відреагував президент киян
Найтитулованіша українська спортсменка знялася для обкладинки Playboy (фото)
Найтитулованіша українська спортсменка знялася для обкладинки Playboy (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
37K
Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
16K
«Ударю по центру Москви». Трамп пригрозив Путіну через Україну
6571
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Сьогодні, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
21 жовтня, 18:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua