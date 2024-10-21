До повномасштабного вторгнення Розовий був коміком та зіркою «Ліги сміху»

Перший символічний удар по м’ячу перед матчем ФК «Карпати» проти ФК «Рух» виконав боєць третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, гуморист Віктор Розовий. Раніше комік отримав важке поранення на фронті. Про це повідомляє пресслужба ФК «Руху».

До повномасштабного вторгнення Розовий був коміком та зіркою «Ліги сміху» в команді «Загорецька Людмила Степанівна», проте потім пішов воювати у складі ССО «Азов», а після реформування підрозділу – в третю окрему штурмову бригаду.

Віктор Розовий після поранення на фронті фото: Telegram/ФК «Рух»

Поранений військовий Віктор Розовий зробив перший символічний удар перед матчем між "Рухом" та "Карпатами"



Віктор Розовий до повномасштабного вторгнення був коміком та зіркою "Ліги сміху" у команді "Загорецька Людмила Степанівна". pic.twitter.com/mCXQDP3jkY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 21, 2024

«Віктор брав участь у боях за Київ, звільненні Херсону та битві за Бахмут. Зазнав поранення в Орлівці під Авдіївкою. Зараз проходить реабілітацію. Пишаємось, що в нас є такі вболівальники – справжні герої та патріоти України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, артист «Ліги сміху» та військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади Віктор Розовий, який в перші дні повномасштабного вторгнення долучився до Сил оборони, у березні 2024 року отримав серйозне поранення. Військовий отримав осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання, через що потрапив до лікарні.

Раніше артист Ліги сміху та військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади Віктор Розовий поділився думками щодо персони Арестовича.