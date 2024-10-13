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Українець Петраков втратив посаду головного тренера збірної Вірменії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українець Петраков втратив посаду головного тренера збірної Вірменії
Раніше Петраков очолював юнацькі збірні України та національну команду

Петраков очолив збірну Вірменії на початку 2023 року

Федерація футболу Вірменії звільнила українського фахівця Олександра Петракова з посади головного тренера збірної після поразки від Північної Македонії в матчі Ліги націй.

Петраков очолив збірну Вірменії на початку 2023 року. Під керівництвом 67-річного тренера команда зіграла 18 матчів, із яких виграла лише 4. Зокрема, Вірменія не змогла подолала відбір на чемпіонат Європи 2024 року.

Раніше тренер очолював юнацькі збірні України та національну команду. Зокрема, з юнацькою збірною Петраков виграв чемпіонат світу у 2019 році.

У серпні 2021 року Петраков очолив національну збірну України. Під його керівництвом команда посіла друге місце у відбірковій групі на чемпіонат світу 2022 року та вийшла до плейоф. Однак, збірна України тоді все ж не змогла потрапити на мундіаль.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України здобула важливу перемогу над Грузією з рахунком 1:0. Матч відбувся у Познані, Польща.

Єдиний гол у матчі забив Михайло Мудрик на 35-й хвилині. Після того, як суперник втратив м'яч у центрі поля, Георгій Судаков передав його Мудрику, який зробив чудовий прорив до штрафного майданчика і точно пробив у ворота з-за меж штрафного майданчика.

Після цього Україна продовжувала домінувати, однак не змогла реалізувати кілька нагод. Грузія намагалася відповісти активними діями у другому таймі, проте їхні спроби були безуспішними, а воротар України Анатолій Трубін відстояв «сухий» матч.

Ця перемога принесла Україні перші очки в групі, припинивши переможну серію Грузії у Лізі націй.

Збірна Чехії в паралельному матчі обіграла албанців, які виступають разом із Україною в одній групі. 

Українець Петраков втратив посаду головного тренера збірної Вірменії фото 1

Після трьох матчів збірна України посідає останнє місце у своїй групі, набравши три очки лише після сьогоднішнього матчу. 

Гравці збірної України після матчу подякували вболівальникам за підтримку.

Теги: Олександр Петраков НОВИНИ ФУТБОЛУ

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