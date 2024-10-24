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«Динамо» програло «Ромі» в матчі Ліги Європи: допоміг Довбик

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Динамо» програло «Ромі» в матчі Ліги Європи: допоміг Довбик
Артем Довбик реалізував одинадцятиметровий удар, відкрив рахунок у поєдинку
фото: Reuters

«Динамо» зазнало третьої поразки в сезоні Ліги Європи

«Динамо» зазнало третьої поразки в сезоні Ліги Європи, поступившись «Ромі» з рахунком 0:1. Обидві команди досі не перемагали в сезоні єврокубків. Єдине залікове очко в Лізі Європи «Ромі» вдалося здобути в нічийному поєдинку з іспанським «Атлетіком».

Вперше в сезоні Ліги Європи у старті киян вийшли воротар Руслан Нещерет, захисники Крістіан Біловар і Костянтин Вівчаренко, хавбеки Олександр Андрієвський, Валентин Рубчинський і нападник Едуардо Герреро. Натомість у складі «Роми» в основі з'явився форвард збірної України Артем Довбик, який став автором єдиного голу в поєдинку і забив свій другий єврокубковий м'яч після переходу до клубу.

На середині першого тайму «Рома» отримала право на пробиття пенальті. Тарас Михавко потягнув за суперника за футболку. Так, Довбик з 11 метрів відкрив рахунок у поєдинку.

Незадовго до перерви м'яч опинився у воротах «Роми», але арбітри скасували гол Назара Волошина, оскільки він перебував у офсайді. Інша гостра нагода виникла в киян після розіграшу кутового. Зрівняти рахунок міг Микола Михайленко, але після удару головою м'яч пройшов повз напівпорожні ворота.

Варто зазначити, що Довбик залишив поле невдовзі після перерви: на 53-й хвилині українця замінив Ельдор Шомуродов.

До виступів на євроарені команда Олександра Шовковського повернеться 7 листопада – прийматиме угорський «Ференцварош».

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги Європи беруть участь 36 клубів. Тепер кожній команді гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні), а не, як раніше, шість поєдинків проти трьох команд, зіграні вдома та в гостях.

Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-оф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.

До слова, минулого сезону, Артем Довбик став найкращим голеадором іспанської Ла-Ліги. Не дивно, що «Жирона» визнав форварда збірної України Артема Довбика своїм найкращим футболістом у сезоні-2023/2024. Український голеадор провів у сезоні за каталонський клуб 39 поєдинків у всіх турнірах, забив 24 м'ячі і зробив десять результативних передач.

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Довбик ФК «Динамо» ФК Рома

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