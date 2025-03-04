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Боровся із окупантами на Донеччині та Луганщині. Згадаймо Ігоря Возного

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Боровся із окупантами на Донеччині та Луганщині. Згадаймо Ігоря Возного
Рідні кажуть, що Ігор Возний був люблячим батьком та сином, турботливим чоловіком, для якого сімʼя завжди була на першому місці
колаж: glavcom.ua

Возний проходив строкову військову службу у Львові у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Возного.

Воїн 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ігор Возний на позивний Турист поліг на фронті 7 січня 2023 року. Про це повідомляє Львівська міська рада

Ігор Возний народився 31 грудня 1981 року у селі Черче Івано-Франківської області. У 1999 році закінчив Черченську спеціальну школу Івано-Франківської обласної ради, згодом вступив до Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука».

Після здобуття вищої освіти проходив строкову військову службу у Львові у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Працював менеджером із продажу.

«Рідні кажуть, що Ігор Возний був люблячим батьком та сином, турботливим чоловіком, для якого сімʼя завжди була на першому місці. Гарний господар, вірний друг. Відповідальний, чесний, сміливий та справедливий – на нього завжди можна було покластися, бо завжди виконував обіцяне. У свій вільний час захоплювався рибальством», – написали у Львівській міській раді.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Ігор Возний повернувся до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Ігор Возний повернувся до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади
фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Возний повернувся до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Боровся із російськими загарбниками на Донеччині та Луганщині.

В Ігоря Возного залишилися батьки, дружина, син та двоє братів з родинами.

Чин похорону захисника Ігоря Возного відбувся 28 січня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали захисника на Личаківському кладовищі. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці Україна хвилина мовчання пам'ять

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