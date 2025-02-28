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Загинув, рятуючи побратима. На Майдані попрощалися з захисником зі США (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув, рятуючи побратима. На Майдані попрощалися з захисником зі США (фото)
Ітан Хертвек загинув 8 грудня, 19 він мав повертатися додому, у США
Прощання з героєм на Майдані. Фото Ян Доброносов/Телеграф

Громадянин США та ветеран Морського легіону США, Ітан Хертвек загинув під Авдіївкою

У боях за Україну 14 грудня 2023 року поліг ветеран морської піхоти США 21-річний Ітан Хертвек. У п'ятницю, 28 лютого з героєм попрощалися на Майдані Незалежності у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Телеграф

Прощання з героєм Ітаном Хертвеком на Майдані
Прощання з героєм Ітаном Хертвеком на Майдані
фото Ян Доброносов/Телеграф
Прощання з героєм Ітаном Хертвеком на Майдані
Прощання з героєм Ітаном Хертвеком на Майдані
фото Ян Доброносов/Телеграф
Прощання з героєм Ітаном Хертвеком на Майдані
Прощання з героєм Ітаном Хертвеком на Майдані
фото Ян Доброносов/Телеграф

Громадянин США та ветеран Морського легіону США, Ітан Хертвек загинув під Авдіївкою.

На прощанні були присутні батьки Ітана. Вони забирають тіло сина в США.

Батьки полеглого воїна Ітана Хертвека
Батьки полеглого воїна Ітана Хертвека
фото Ян Доброносов/Телеграф
Батьки Ітана на прощанні трималися за руки
Батьки Ітана на прощанні трималися за руки
фото Ян Доброносов/Телеграф
У мами Ітана на сумці видніється стрічка у кольорах українського прапора
У мами Ітана на сумці видніється стрічка у кольорах українського прапора
фото Ян Доброносов/Телеграф

Як повідомляв американський тележурналіст Стів Грант, Хертвек загинув, рятуючи з поля бою пораненого бійця ЗСУ. Спочатку чоловік прибув в Україну, щоб рятувати життя. Він отримав ліцензію бойового медика та навчав надавати першу медичну допомогу.

Згодом Ітан Хертвек підписав контракт з ЗСУ та приєднався до 131-го спеціального розвідувального батальйону «Відьмак». Пізніше американський медик перевівся до 59-ї мотобригади. При цьому залишався бойовим медиком як для нової бригади, так і для 131-го батальйону.

Прощання з героєм Ітаном Хертвеком на Майдані
Прощання з героєм Ітаном Хертвеком на Майдані
фото Ян Доброносов/Телеграф
Прощання з героєм Ітаном Хертвеком на Майдані
Прощання з героєм Ітаном Хертвеком на Майдані
фото Ян Доброносов/Телеграф
Прощання з героєм Ітаном Хертвеком на Майдані
Прощання з героєм Ітаном Хертвеком на Майдані
фото Ян Доброносов/Телеграф

8 грудня бригада, у якій воював Ітан Хертвек. вийшла на чергове військове завдання. Почалася атака ворога і Ітан зі ще одним бійцем залишилися прикривати свою групу. Їм вдалося ліквідувати до 12 ворожих солдатів і тим самим зупинити атаку ворога. Герой зі США загинув, коли намагався евакуювати з поля бою пораненого товариша. 19 грудня Ітан Хертвек мав повернутися до США.

Теги: ветеран чоловік батьки грант медик Україна США хвилина мовчання іноземці

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