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    Скандал в біатлоні: через допінг у росіянки фінка втратить Кубок світу

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    Кайсі Мякярайнен доведеться один Великий кришталевий глобус повернути - Скандал в біатлоні: через допінг у росіянки фінка втратить Кубок світу
    Кайсі Мякярайнен доведеться один Великий кришталевий глобус повернути
    фото з відкритих джерел

    Трофей Кайси Мякярайнен перейде до норвежки Тури Бергер

    Фінська біатлоністка Кайса Мякяряйнен буде змушена віддати один з трьох завойованих Кубків світу.

    Спортивний директор Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Фелікс Біттерлінг повідомив, що у зв'язку з перерахунком очок у загальному заліку Кубка світу сезону-2013/14 через допінгове розслідування щодо російської біатлоністки Ольги Зайцевої федерація вирішила відібрати титул на користь норвежки Тури Бергер.

    «Рішення остаточне. Кайса опустилася на друге місце, а Тура Бергер піднялася на перший рядок і тепер офіційно є переможцем загального заліку.

    Нам дуже шкода, адже минуло багато років. Крім того, це впливає на спортсменок, які не зробили нічого поганого.

    Щодо кубка, нам не подобається ідея відібрати кришталеву кулю у Кайси через стільки часу. Ми вирішимо, чи потрібно їй повернути трофей, щоб передати його Турі, або ж ми нагородимо Туру новим кубком», – цитує Біттерлінга фінське видання Yle.

    У 2017 році Міжнародний олімпійський комітет позбавив Зайцеву срібної медалі Олімпійських ігор у Сочі та довічно усунув від участі в змаганнях за порушення антидопінгових правил. Результати, показані Зайцевою до Олімпіади-2014, були анульовані.

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    Теги: біатлон Кайса Макарайнен
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    Скандал в біатлоні: через допінг у росіянки фінка втратить Кубок світу