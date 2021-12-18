Скандал в біатлоні: через допінг у росіянки фінка втратить Кубок світу

Трофей Кайси Мякярайнен перейде до норвежки Тури Бергер

Фінська біатлоністка Кайса Мякяряйнен буде змушена віддати один з трьох завойованих Кубків світу.

Спортивний директор Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Фелікс Біттерлінг повідомив, що у зв'язку з перерахунком очок у загальному заліку Кубка світу сезону-2013/14 через допінгове розслідування щодо російської біатлоністки Ольги Зайцевої федерація вирішила відібрати титул на користь норвежки Тури Бергер.

«Рішення остаточне. Кайса опустилася на друге місце, а Тура Бергер піднялася на перший рядок і тепер офіційно є переможцем загального заліку.

Нам дуже шкода, адже минуло багато років. Крім того, це впливає на спортсменок, які не зробили нічого поганого.

Щодо кубка, нам не подобається ідея відібрати кришталеву кулю у Кайси через стільки часу. Ми вирішимо, чи потрібно їй повернути трофей, щоб передати його Турі, або ж ми нагородимо Туру новим кубком», – цитує Біттерлінга фінське видання Yle.

У 2017 році Міжнародний олімпійський комітет позбавив Зайцеву срібної медалі Олімпійських ігор у Сочі та довічно усунув від участі в змаганнях за порушення антидопінгових правил. Результати, показані Зайцевою до Олімпіади-2014, були анульовані.