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    «Шахтар» поклав око на півзахисника «Челсі»

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    За останні шість років Кеннеді встиг пограти у шести командах - «Шахтар» поклав око на півзахисника «Челсі»
    За останні шість років Кеннеді встиг пограти у шести командах
    фото з відкритих джерел

    Кеннеді виступає на правах оренди за бразильський «Фламенго»

    Лівий півзахисник лондонського «Челсі» Кеннеді, який наразі грає в оренді за бразильський «Фламенго», став трансферною ціллю донецького «Шахтаря». Про це повідомляє UOL.

    «Гірники», за інформацією видання, вже звернулися до англійського клубу з пропозицією викупити трансфер футболіста. Його трансферна вартість складає 10 млн євро, проте «Фламенго» має пріоритетне право на викуп прав на 25-річного гравця.

    Кеннеді став гравцем «Челсі» у 2015 році і бігав по орендах. За п’ять років він виступав за англійські «Вотфорд і «Ньюкасл Юнайтед», а також іспанські «Хетафе» і «Гранаду». Провів кілька матчів за молодіжні збірні Бразилії.

    У сезоні 2021 року півзахисник взяв участь у 12 матчах чемпіонату Бразилії, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

    На цій позиції в «Шахтарі» вдало дебютував Михайло Мудрик.

    Донецький клуб у 18 матчах набрав 47 очок і лідирує у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Челсі
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    «Шахтар» поклав око на півзахисника «Челсі»