У футболіста збірної України народилася донька (фото)

У полі на Тернопільщині знайшли мумію (фото)

В Івано-Франківську учитель матюкався і курив на уроці

У Відні в Бельведері з’явився україномовний аудіогід

У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою: 13 загиблих

на весь екран



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Півзахисник «Наполі» Руслан Малиновський став батьком

У півзахисника збірної України та італійського «Наполі» Руслана Малиновського народилася донька. Щасливий батько поділився фото новонародженої у соцмережах.

Дівчинці вже дали ім’я Олівія.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Roksana_m7 (@roksana_m7) 13 Лис 2019 р. о 12:55 PST

Тренерський штаб національної команди дав півзахиснику кілька вихідних, аби побути з дружиною. До команди Малиновський приєднається напередодні заключного матчу кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року проти Сербії. Наша команда гратиме в Бєлграді 17 листопада.

Сьогодні, 14 листопада, збірна України грає в Запоріжжі проти Естонії контрольний поєдинок.