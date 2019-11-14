У футболіста збірної України народилася донька (фото)
Півзахисник «Наполі» Руслан Малиновський став батьком
У півзахисника збірної України та італійського «Наполі» Руслана Малиновського народилася донька. Щасливий батько поділився фото новонародженої у соцмережах.
Дівчинці вже дали ім’я Олівія.
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Тренерський штаб національної команди дав півзахиснику кілька вихідних, аби побути з дружиною. До команди Малиновський приєднається напередодні заключного матчу кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року проти Сербії. Наша команда гратиме в Бєлграді 17 листопада.
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Сьогодні, 14 листопада, збірна України грає в Запоріжжі проти Естонії контрольний поєдинок.