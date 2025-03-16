Справа закарпатських ґвалтівників перекочує до суду іншої області – деталі

Троє обвинувачених засуджено до шести років тюрми

Закарпатському апеляційному суду не вдалося провести авторозподіл із визначенням «трійки» суддів, які мали розглядати скаргу на вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на держпортал «Судова влада України».

Безуспішна спроба жеребкування відбувалася 12 березня. Із семи можливих служителів Феміди троє не мають відповідної спеціалізації, щоб розглядати таку категорію справ. Ще двоє суддів раніше слухали цю справу. Інших двоє суддів наразі проходять підвищення кваліфікації.

дані: держпортал «Судова влада України»

Зважаючи на цю ситуацію, голова Закарпатського апеляційного суду повинен звернутися до Верховного суду, який визначить інший апеляційний суд для перегляду вироку.

Як повідомляв «Главком», 7 лютого 2025 року Воловецький районний суд Закарпатської області оголосив вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої. Троє обвинувачених (з них двоє рідних братів) одержали покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком – суд не встановив.

Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тис. грн моральної шкоди суд стягнув 300 тис. грн з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували. Також суд взяв обвинувачених під варту негайно в залі суду.

В цілому, розгляд справи тривав майже півтора роки. Перед цим навесні 2023 року Воловецький райсуд призначив умовне покарання для трьох обвинувачених за зґвалтування неповнолітньої. Апеляційна інстанція скасувала вирок і відправила на новий розгляд.

Нагадаємо, що резонансний злочин стався у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. На той час троє неповнолітніх, учні 10 класу Верхньоворітської загальноосвітньої школи прийшли до будинку потерпілої. Це було близько пів на 11 вечора. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців. Уже в суді потерпіла розповість: до цього була з хлопцями у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені, прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

У суді доведено: коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та нижню білизну.

Весь процес сексуального насилля один із обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області.

Ця історія набула широкого розголосу після ухвалення вироку неповнолітнім кривдникам у березні 2023 року. Тоді головуюча суддя Оксана Софілканич обмежилася умовним терміном покарання замість реальної посадки трьох обвинувачених. Апеляційний суд скасував надто м’який вирок через істотні порушення, допущені Софілканич, і повернув справу на повторний розгляд. Зрештою гучна справа потрапила до рук судді Олександра Пелиха.

Раніше адвокати, які представляють інтереси 14-річної постраждалої дівчини внаслідок групового зґвалтування на Закарпатті виявили спроби затягнення судового процесу. Двоє обвинувачених у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагалися уникнути відповідальності через мобілізацію.

До слова, глава Міноборони Рустем Умєров повідомив, що двом обвинуваченим у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті відмовлено у мобілізації до Збройних сил України.