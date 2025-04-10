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Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2025 року
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 40 наступальних дій агресора
фото: ОК «Захід»

Триває 1142-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 94 авіаудари, зокрема скинув 162 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6300 обстрілів, з них 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2868 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку. На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак неподалік Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб

Упродовж минулої доби українські війська відбивали п’ять атак противника в районах Вовчанська, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб

Минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб

Ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Зеленої Долини, Греківки і Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб

Агресор здійснив 10 атак на позиції наших підрозділів в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського - всі штурми відбито.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб

Зафіксовано два боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб

Ворог здійснив 20 атак неподалік Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб

Українські захисники зупинили 40 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Шевченко, Троїцьке, Преображенка, Успенівка, Новоолександрівка, Удачне, Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб

Сили оборони відбили шість атак на позиції наших військ у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Розливу.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 46 авіаційних ударів із застосуванням 82 керованих бомб, а також здійснив 410 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1142-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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