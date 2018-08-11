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    У Києві у серпні відбудеться чемпіонат Європи з пляжного волейболу

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    У Києві у серпні відбудеться чемпіонат Європи з пляжного волейболу

    У Гідропарку змагатимуться спортсмени з порушенням слуху

    У понеділок, 13 серпня, о 12:00 у Гідропарку (Київ) відбудеться урочиста церемонія відкриття IV чемпіонату Європи з пляжного волейболу серед спортсменів з порушенням слуху.

    Про це повідомляє офіційний сайт Національного комітету спорту інвалідів України (НКСІУ).

    Організаторами стали Спортивна федерація глухих України та Європейська спортивна організація глухих.

    IV чемпіонат Європи з пляжного волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху пройде з 12 по 19 серпня 2018 року у столиці України.

    «Дуже символічно, що, власне, під час успішного виступу національної дефлімпійської збірної команди України на ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх 2017 року, яскравою сторінкою яких стали змагання з пляжного волейболу, Європейською спортивною організацією глухих було прийнято рішення про проведення чемпіонату Європи з пляжного волейболу серед спортсменів з порушенням слуху в Україні», - йдеться у повідомленні прес-служби НКСІУ.

    За чисельністю команд-учасниць цей чемпіонат – найбільший в історії. У IV чемпіонаті Європи братимуть участь 15 країн Європи: 16 жіночих і 17 чоловічих команд.

    Такий чемпіонат Україною проводиться вперше.

    Київ чемпіонат Європи Волейбол Паралімпійські Ігри
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