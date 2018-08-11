У Києві у серпні відбудеться чемпіонат Європи з пляжного волейболу



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У Гідропарку змагатимуться спортсмени з порушенням слуху

У понеділок, 13 серпня, о 12:00 у Гідропарку (Київ) відбудеться урочиста церемонія відкриття IV чемпіонату Європи з пляжного волейболу серед спортсменів з порушенням слуху.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного комітету спорту інвалідів України (НКСІУ).

Організаторами стали Спортивна федерація глухих України та Європейська спортивна організація глухих.

IV чемпіонат Європи з пляжного волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху пройде з 12 по 19 серпня 2018 року у столиці України.

«Дуже символічно, що, власне, під час успішного виступу національної дефлімпійської збірної команди України на ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх 2017 року, яскравою сторінкою яких стали змагання з пляжного волейболу, Європейською спортивною організацією глухих було прийнято рішення про проведення чемпіонату Європи з пляжного волейболу серед спортсменів з порушенням слуху в Україні», - йдеться у повідомленні прес-служби НКСІУ.

За чисельністю команд-учасниць цей чемпіонат – найбільший в історії. У IV чемпіонаті Європи братимуть участь 15 країн Європи: 16 жіночих і 17 чоловічих команд.

Такий чемпіонат Україною проводиться вперше.