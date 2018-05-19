У команді українського боксера розраховують отримати титул без боротьби

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Андре Розьє

Команда Дерев'янченка навіть не сумнівається, що Головкін відмовиться від бою

Андре Розьє, тренер обов'язкового претендента за лінією IBF українця Сергія Дерев'янченко, який виступає у середній вазі, (12-0, 10 КО), сподівається, що у Міжнародній федерації боксу (IBF) виконають прийняте раніше постанову – позбавлять чемпіона з Казахстану Геннадія Головкіна (38-0-1, 34 КО) титулу у разі відмови битися з українцем.

У команді Головкіна не приховують, що націлені на бій-реванш проти Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) з Мексики.

Очікується, що реванш відбудеться у вересні на тій же арені, де пройшов і перший бій – у Лас-Вегасі, штат Невада, США. Нагадаємо, перший бій завершився спірною нічиєю.

Раніше планувалося, що Головкін та Альварес зустрінуться у реванші 5 травня, але дві лютневі допінг-проби мексиканця показали наявність забороненого препарату кленбутерола, що спричинило за собою скасування бою.

«Головкін зараз на такій стадії кар'єри, коли перш за все необхідно думати про фінанси. Ось він і намагається заробити максимум з можливого. Канело попався на допінгу. Зараз він тимчасово відсторонений від поєдинків, але незабаром його відсторонення підійде до кінця. Звичайно ж, Головкін буде битися з ним у вересні. Це найбільш грошовий варіант для Головкіна», - сказав Розьє.

«Все просто, - вважає тренер. - Якщо Головкін у наступному поєдинку б'ється не з Дерев'янченком, то позбавляється титулу. Упевнений, його позбавлять титулу IBF».

Джерело: vringe.com