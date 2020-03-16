У Лондоні призупинили ледь розпочатий олімпійський відбір з боксу



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В зв’язку з надзвичайно напруженою ситуацією, спричиненою пандемією коронавірусу COVID-19, олімпійська група з підготовки та організації боксерських ліцензійних турнірів (BTF – Boxing Task Force) Міжнародного олімпійського комітету прийняла рішення призупинити боксерський Європейський ліцензійний турнір, який відбувається в ці дні в Лондоні.

Окрім того, МОК анонсує, що скасовуються й інші континентальні та світовий ліцензійний турніри, які мали відбутися у травні поточного року. Нові дати проведення змагань будуть повідомленні додатково.

Офіційно Європейський відбірний турнір буде скасований 16 березня 2020 року, після завершення сьогоднішньої вечірньої програми змагань.

Забезпечення безпеки спортсменів, чиновників та всіх інших задіяних осіб є головним пріоритетом для Олімпійської групи МОК з підготовки, організації та проведення боксерських змагань. Починаючи з підготовчого етапу ліцензійного турніру, група BTF працює у тісній співпраці з Місцевим організаційним комітетом (LOC) – органом, що проводить змагання, а також з медичними експертами та національними органами охорони здоров’я, щоб вживати необхідні запобіжні заходи.

Врешті, група BTF прийняла рішення про призупинення події сьогодні, 16 березня, на тлі посилення глобальних обмежень на поїздки та проведення карантинних заходів, щоб дозволити учасникам з понад 60-ти країн коригувати свої плани подорожей та повернутися додому.

Група BTF буде продовжувати оцінювати ситуацію щодня, прагнучи завершити розподіл решти місць на боксерський турнір Олімпійських ігор Токіо-2020.