Сауль Альварес боксуватиме з Біллі Джо Сондерсом



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Визначилися дата та місце наступного боя найкращого боксера світу, а головне – відомий його суперник

Битися Сауль «Канело» Альварес буде проти чемпіона WBO у другій середній вазі, 30-річного британця Біллі Джо Сондерса (29-0, 14 КО).

Поєдинок відбудеться 2 травня 2020 в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena. Його транслюватиме стріммінгова платформа DAZN.

Нагадаємо, саме Альварес є нині кращим боксером світу незалежно від вагової категорії. Другим номером є українець Василь Ломаченко. Він свій наступний бій проведе в травні проти сильного Теофімо Лопеса.

Свій останній бій Альварес провів у листопаді 2019, коли нокаутував Сергія Ковальова та завоював титул чемпіона WBO у напівважкій вазі. Він володів ним менше місяця, а потім відмовився й висловив бажання повернутися у рідний середній дивізіон.