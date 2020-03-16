Українські боксери здобули п’ять олімпійських ліцензій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бокс за графіком

У Лондоні попри пандемію коронавіруса триває Європейська олімпійська кваліфікація з боксу

У другий день турніру українські боксери здобули п'ять перемог з п'яти.

Ярослав Харциз (вагова категорія до 63 кг) виграв у італійця Паоло Ді Ленарії, Степан Грекул (81 кг) завдав поразки Ібрагіму Базуєву з Німеччини, а Сергій Горсков (91 кг) взяв гору над хорватом Тоні Філіпі.

У жіночому турнірі Юлія Циплакова (57 кг) перемогла словенку Віду Рудольф, а Анна Лисенко (69 кг) також одноголосним рішенням суддів - угорку Ештер Олаг.

16 березня на лондонський ринг вийдуть українці Тетяна Коб (51 кг), Дмитро Замотаєв (52 кг), Микола Буценко (57 кг), Євген Барабанов (69 кг) та Олександр Хижняк (75 кг).

Європейський кваліфікаційний турнір на Ігри-2020 в Токіо пройде у британській столиці до 24 березня. Нині у столиці Королівства не зафіксовано спалахів епідемії, але, наприклад, місцеві монархи вже самоізолювались від гріха подалі.

Зазначимо, що у інших українських спортивних команд ситуація значно складніша - так, з Франції екстренно евакуювали регбійників, також повертаються з Греції неназвані міністром закордонних справ Кулебою спортсмени однієї з національних збірних.