Два українці потрапили до топ-10 кращих боксерів світу



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Ломаченко - другий, Усик - п'ятий

У топі знайшлося місця й для двох українців.

Найбільший авторитет у світі боксу - журнал The Ring - опублікував оновлений рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

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Василь Ломаченко та Олександр Усик йдуть в новому рейтингу відповідно на другому та п'ятому місцяіх.

Очолює список цілком прогнозовано мексиканець Сауль «Канело» Альварес.

ТОП-10 рейтингу pfp The Ring:

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Василь Ломаченко (Україна)

3. Наоя Іноуе (Японія)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Олександр Усик (Україна)

6. Еррол Спенс (США)

7. Геннадій Головкін (Казахстан)

8. Хуан Естрада (Мексика)

9. Артур Бетербієв (Хасав'юрт)

10. Менні Пак’яо (Філіппіни)

Зазначимо, що Ломаченко і Усик найближчим часом мають покращити свої позиції – для цього Василю потрібно ефектно перемогти у об’єднавчому поєдинку Теофімо Лопеса, а Усику в травні показати клас у бою зі справжнім важковаговиком Дереком Чісорою.