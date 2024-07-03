Атака РФ на Дніпро: кількість постраждалих значно зросла (фото)

За попередньою інформацією відомо про чотирьох загиблих та 27-х постраждалих

Унаслідок російської атаки на Дніпро кількість загиблих зросла до чотирьох. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, на цей час відомо про 27-х постраждалих людей. З них 11 госпіталізовані, двоє – у важкому стані.

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Росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами» фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами».

Як повідомляло «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару троє людей загинули та 18 постраждали. Серед них – 14-річна дівчинка

До слова, якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.

Раніше стало відомо, що уранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина.