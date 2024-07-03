Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака РФ на Дніпро: кількість постраждалих значно зросла (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака РФ на Дніпро: кількість постраждалих значно зросла (фото)
Росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами»
фото: Telegram/Сергій Лисак

За попередньою інформацією відомо про чотирьох загиблих та 27-х постраждалих

Унаслідок російської атаки на Дніпро кількість загиблих зросла до чотирьох. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, на цей час відомо про 27-х постраждалих людей. З них 11 госпіталізовані, двоє – у важкому стані.

8 фото
На весь екран
Росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами»
фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами».

Як повідомляло «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару троє людей загинули та 18 постраждали. Серед них – 14-річна дівчинка

До слова, якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.

Раніше стало відомо, що уранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина.

Читайте також:

Теги: Дніпро окупанти обстріл війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За оцінками Міністерства юстиції, близько 27 тис ув'язнених потенційно можуть скористатись правом на умовно-дострокове звільнення в обмін на службу у війську
Мінюст назвав кількість ув’язнених, що отримали дозвіл на мобілізацію до війська
Вчора, 13:23
Повідомляється, що кортеж прем'єра вже прибув до посольства Угорщини
Вперше за багато років до Києва приїхав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Вчора, 09:55
Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше три п’ятиповерхових, два двоповерхових та 20 приватних будинків
Окупанти завдали найбільшого з 2022 року удару по Дергачах на Харківщині (фото)
29 червня, 23:26
Увечері 27 червня атакувала Миколаїв
Росія атакувала передмістя Миколаєва: є постраждалі
28 червня, 00:13
Україна повернула близько 800 із щонайменше 20 тисяч українських дітей, яких окупанти депортували до Росії
Аналітики повідомили, що Росія примусово паспортизує депортованих українських дітей
26 червня, 06:44
ЄСПЛ визнав, що уряд України довів існування систематичних порушень наших громадян з початку окупації Росією Криму в лютому 2014 року
Україна проти Росії: Європейський суд з прав людини оголосив рішення щодо Криму
25 червня, 13:35
На переговорах, судячи з заяви Лаврова для «представників російської культури в Україні» вимагатимуть обов'язкові квоти у всіх органах влади
Для чого Кремль просуває «хороших росіян»
13 червня, 15:53
Рижівку повністю контролюють Сили оборони України
Росія «окупувала» Рижівку на Сумщині? Аналіз ISW
13 червня, 08:33
Санкція статті 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років
Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту: фабула справи
8 червня, 10:00

Події в Україні

У Дніпрі оголошено траур за загиблими внаслідок атаки РФ
У Дніпрі оголошено траур за загиблими внаслідок атаки РФ
Атака РФ на Дніпро: кількість постраждалих значно зросла (фото)
Атака РФ на Дніпро: кількість постраждалих значно зросла (фото)
Цьогоріч кожна 11-та ДТП з мототранспортом була смертельною – інфографіка
Цьогоріч кожна 11-та ДТП з мототранспортом була смертельною – інфографіка
Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Дніпро
Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Дніпро
Окупанти у Скадовську почали відбирати житло українців без російських паспортів
Окупанти у Скадовську почали відбирати житло українців без російських паспортів
Росіяни атакували Дніпро: є загиблі та поранені (фото)
Росіяни атакували Дніпро: є загиблі та поранені (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Новий болгарський патріарх визнав: так звана УПЦ насправді є Московською церквою (фото)
20K
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
11K
Кремль відреагував на приїзд Орбана до України
8063
Готуйте гроші. Експерт дав поради, як підготуватися до «блекаутів»

Новини

Американці хочуть бачити президентом жінку? Результати опитування
Сьогодні, 10:35
Атака на Новоросійськ, Китай і РФ розробляють дрон, схожий на «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Вчора, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua