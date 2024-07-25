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«Відбуваються беззаперечні заходи безпеки». Українських атлетів попередили щодо росіян на Олімпіаді

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Відбуваються беззаперечні заходи безпеки». Українських атлетів попередили щодо росіян на Олімпіаді
ілюстративне фото: Depositphotos

«Вперше в історії Олімпійських ігор церемонія відкриття пройде не на стадіоні, а на річці Сена»

Речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка зазначив в коментарі телеканалу «Еспресо», що українські атлети попереджені щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами з Росії та Білорусі

«У Франції відбуваються беззаперечні заходи безпеки. Усі розуміють масштаб Олімпійських ігор. Вперше в історії Олімпійських ігор церемонія відкриття пройде не на стадіоні, а на річці Сена. І це велика відповідальність, тому що команди будуть плисти на човнах по Сені, а вздовж річки будуть стояти глядачі. Тобто потрібно забезпечити безпеку на воді, і з повітря, і на землі. Французи намагаються зробити ігри безпечними», – зауважив Чеберяка. 

За словами речника Національного олімпійського комітету України, перебуваючи в Олімпійському селищі, вони до останнього не знають всіх деталей та подробиць церемонії відкриття, їх не повідомляють з метою безпеки.

«Знаємо лише загальні моменти. Квитки, які ми поширюємо серед представників НОК, також проходять перевірку. Тому заходи безпеки дійсно надзвичайні», – підкреслив Чеберяка.

Речник Національного олімпійського комітету України також додав, що українські атлети попереджені щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами.

«НОК і Міністерством молоді та спорту України були розроблені рекомендації та правила щодо поведінки всіх акредитованих українських атлетів. Зокрема, з так званими нейтральними атлетами, їх тут небагато. 15 росіян і 16 білорусів було офіційно допущено до Олімпійських ігор. Ми їх навіть не бачили й не чули в Олімпійському селищі. Тому що вони без національних символів, без прапорів, без гербів. Тобто вони в нейтральній білій формі. Наші атлети мають уникати будь-яких рукостискань, спільних фотографій та інтерв'ю. Усі розуміють, що ми не можемо проявляти жодної симпатії до представників країн-агресорів», – наголосив Чеберяка. 

Нагадаємо, уже завтра, 26 липня, відбудеться церемонія відкриття Олімпійських Ігор-2024, яка пройде на річці Сені та стане революційною, адже атлети не йтимуть з прапорами, а пливтимуть на човнах. 

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Теги: Париж безпека спорт Олімпіада

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