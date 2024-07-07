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Російська атака на Одещину 4 липня: кількість загиблих зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російська атака на Одещину 4 липня: кількість загиблих зросла
4 липня окупанти атакували цивільну портову інфраструктуру Одеського району
фото: Одеська обласна прокуратура

Внаслідок ракетної атаки жінка загинула на місці, ще семеро людей було поранено

4 липня окупанти завдали ракетний удар по цивільній припортовій інфраструктурі Одеського району. Внаслідок чого загинуло двоє людей. Про це повідомляє мер Чорноморська Василь Гуляєв.

«Внаслідок ракетної атаки молода жінка загинула на місці, ще семеро людей було поранено. На превеликий жаль, вчора у лікарні померла ще одна жінка», – йдеться у повідомленні

Гуляєв висловив співчуття рідним та близьким померлих, а пораненим – якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, що 4 липня окупанти атакували цивільну портову інфраструктуру Одеського району. Кіпер зазначив, що РФ пошкодила портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.

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Теги: війна Україна росія Одещина

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