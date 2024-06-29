Окупанти атакували Дергачі Харківського району: є постраждалі

Ворожі удари прийшлися по приватних і багатоквартирних будинках

29 червня окупанти вдарили по м. Дергачі Харківського району. В результаті пошкодження отримали двоє людей. Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«На цю хвилину відомо про двох постраждалих – 71-річну жінку (гостра реакція на стрес) та 75-річного чоловіка (вибухове поранення)», – йдеться у повідомленні.

Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко зазначив, що ворожі удари прийшлися по приватних і багатоквартирних будинках, а також по цивільному підприємству.

Нагадаємо, що у Харкові о 16:01 було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Задоренко повідомив, що окупанти завдали ударів КАБами по Дергачах. Є пошкодження приватних будинків: «Інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється».

До слова, сьогодні також росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.