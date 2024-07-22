Титулованому ексспортсменові назавжди залишилося 37. Згадаймо Андрія Мазановича

Майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи взяв до рук зброю після початку повномасштабного втрогнення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Мазановича.

У бою за свободу й незалежність України загинув захисник із Тернопільщини, майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович. Героєві назавжди залишилося 37 років. Сумну звістку повідомив голова Кременецької громади Андрій Смаглюк.

Андрій Мазанович був уродженцем села Бонівка Кременецької громади, народився 1987 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Мазанович добровільно вступив до лав ЗСУ фото з соцмереж

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій добровільно вступив до лав ЗСУ. Служив у званні молодшого сержанта. Був командиром 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.

У цивільному житті Андрій був майстром спорту з паверліфтингу, чемпіоном України та Європи.

У цивільному житті Андрій Мазанович був майстром спорту з паверліфтингу, чемпіоном України та Європи фото з соцмереж

«Його життя в певний період було тісно пов'язане з Вишнівцем, де його любили і поважали. Андрій був життєрадісним, хотів розвивати улюблений вид спорту, ростити і виховувати сина, для якого був беззаперечним авторитетом і героєм. У пам'яті кожного, хто знав Андрія, залишиться його щира посмішка», – додала Вишнівецька територіальна громада.

Андрій Мазанович був командиром 2-го стрілецького відділення 3-ї стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти фото з соцмереж

«Страшна і непоправна втрата для всієї Кременецької громади. В один момент мати втратила сина, свою надію, син – тата, дружина – коханого, родина – опору, ми – нашого земляка, самовідданого захисника», – написала землячка полеглого героя Зоя Карпюк.

Похорон відбувся 20 липня у місті Кременець.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.