Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Титулованому ексспортсменові назавжди залишилося 37. Згадаймо Андрія Мазановича

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Титулованому ексспортсменові назавжди залишилося 37. Згадаймо Андрія Мазановича
Андрій Мазанович добровільно вступив до лав ЗСУ, служив у званні молодшого сержанта
колаж: glavcom.ua

Майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи взяв до рук зброю після початку повномасштабного втрогнення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Мазановича. 

У бою за свободу й незалежність України загинув захисник із Тернопільщини, майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович. Героєві назавжди залишилося 37 років. Сумну звістку повідомив голова Кременецької громади Андрій Смаглюк.

Андрій Мазанович був уродженцем села Бонівка Кременецької громади, народився 1987 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Мазанович добровільно вступив до лав ЗСУ
Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Мазанович добровільно вступив до лав ЗСУ
фото з соцмереж

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій добровільно вступив до лав ЗСУ. Служив у званні молодшого сержанта. Був командиром 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.

У цивільному житті Андрій був майстром спорту з паверліфтингу, чемпіоном України та Європи.

У цивільному житті Андрій Мазанович був майстром спорту з паверліфтингу, чемпіоном України та Європи
У цивільному житті Андрій Мазанович був майстром спорту з паверліфтингу, чемпіоном України та Європи
фото з соцмереж

«Його життя в певний період було тісно пов'язане з Вишнівцем, де його любили і поважали. Андрій був життєрадісним, хотів розвивати улюблений вид спорту, ростити і виховувати сина, для якого був беззаперечним авторитетом і героєм. У пам'яті кожного, хто знав Андрія, залишиться його щира посмішка», – додала Вишнівецька територіальна громада.

Андрій Мазанович був командиром 2-го стрілецького відділення 3-ї стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти
Андрій Мазанович був командиром 2-го стрілецького відділення 3-ї стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти
фото з соцмереж

«Страшна і непоправна втрата для всієї Кременецької громади. В один момент мати втратила сина, свою надію, син – тата, дружина – коханого, родина – опору, ми – нашого земляка, самовідданого захисника», – написала землячка полеглого героя Зоя Карпюк.

Похорон відбувся 20 липня у місті Кременець.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна смерть хвилина мовчання військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік помер за кілька секунд після того, як зірвав джекпот
У Сінгапурі чоловік виграв $4 млн у казино і помер від хвилювання (відео)
26 червня, 07:19
У штаті Борно прогриміли три вибухи
Вибухи бомб у Нігерії вбили 18 людей
30 червня, 09:07
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку по всій території України через зліт ворожих літаків МіГ-31К
Повітряна тривога в більшості областей тривала майже годину
1 липня, 17:21
Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф виступив з промовою у Палаті представників
Новий прем'єр Нідерландів зробив заяву щодо підтримки України
3 липня, 15:36
Росіяни Часів Яр перетворили у руїну
Тотальна руїна: ЗСУ показали, який зараз вигляд має Часів Яр (фото)
4 липня, 19:55
Айман Швейда, якого ліквідували, брав участь у нападі 7 жовтня
Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала одного з військових ватажків ХАМАСу
12 липня, 23:00
Шольц заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ
Німеччина відмовилася збивати російські ракети над Україною
19 липня, 09:24
На думку Юлії Яцик, «Слуга народу» й депутати роблять недостатньо для закінчення війни
«Не зупинили війну». Нардепка, що вийшла з монобільшості, висунула гучну претензію «Слузі народу»
20 липня, 18:00
Зеленський відповів, від чого залежатиме тривалість нашої боротьби з Росією
Зеленський про втрати України: «Кожного дня бачу ці зміни, і вони не в позитивну сторону»
Вчора, 13:39

Суспільство

Титулованому ексспортсменові назавжди залишилося 37. Згадаймо Андрія Мазановича
Титулованому ексспортсменові назавжди залишилося 37. Згадаймо Андрія Мазановича
Прощання з Іриною Фаріон спинила комендантська година
Прощання з Іриною Фаріон спинила комендантська година
Мінлива хмарність, подекуди дощі: прогноз погоди на 22 липня
Мінлива хмарність, подекуди дощі: прогноз погоди на 22 липня
22 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
22 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
75K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
37K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
11K
Алла Кудлай: Жалкую, що не пішла в депутати, коли Рудьковський із Морозом пропонували
9274
Що далі, то мирних планів буде більше

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua