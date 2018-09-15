У Львові відбувається волейбольний турнір «Кубок Лева»



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За кубки борються вісім команд

14-16 вересня на арені львівського Палацу спорту «Галичина» відбуваються змагання шостого за ліком престижного міжнародного турніру «Кубок Лева» з волейболу.

Цього року Львівська обласна федерація волейболу та ВК «Барком-Кажани» вирішили значно розширити формат змагань.

Організатори зробили його учасниками не лише чоловічі, але й жіночі колективи, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Тому тепер змагальна програма кожного дня стала ще більш насиченою.

У чоловіків боротьбу за кубок поведуть «Барком-Кажани», польська «Ресовія», словацька «Славія-Свідник» і білоруський «Шахтар».

Саме у складі останнього віднині виступатиме тепер уже екс-бомбардир львів’ян Володимир Тевкун.

У жінок історичний головний приз виборюватимуть місцева «Львів’янка-ЛДУФК-СКІФ», чернівецька «Буковинка», білоцерківський «Спортліцей» і гості з Польщі – команда «Мосір».

Усі матчі відбуваються у Палаці спорту «Галичина» (вул. Керченська, 8). Вхід на трибуни безкоштовний.