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    У мальовничому куточку Карпат створять базу підготовки легкоатлетів

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    Стадіон&nbsp;&laquo;Черемош&raquo; у Верховині наразі використовується лише для проведення футбольних матчів серед аматорів - У мальовничому куточку Карпат створять базу підготовки легкоатлетів
    Стадіон «Черемош» у Верховині наразі використовується лише для проведення футбольних матчів серед аматорів
    Світлина - Іван Вербицький

    Правда, Верховина трохи не дотягує до середньогір’я

    У Верховині на Прикарпатті може з’явитися база для підготовки легкоатлетів. Відповідні перемовини під час робочого візиту Івано-Франківську область провів президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.

    «Разом з заступником голови Івано-Франківської ОДА та депутатом облради Сергієм Басарабом ми відвідали декілька розташованих в горах Івано-Франківщини місць, щоб визначити ті, де можна облаштувати легкоатлетичний стадіон для проведення тренувальних зборів в умовах середньогір’я. – розповідає Ігор Гоцул пресслужбі ФЛАУ. – Зараз ми відвідали селище Кути, Верховину та Ворохту. Оглянули наявні там стадіони, іншу інфраструктуру (готелі, місця для харчування, тощо), оцінили фактори, які можуть нас наблизити чи, напроти, віддалити від втілення нашої мети. Потім результати нашої поїздки ми обговорили з начальником облспортуправління Орестом Оклієвичем та президентом ФЛА Івано-Франківської області Віталієм Матешком.

    І у підсумку дійшли висновку, що оптимальне рішення на сьогодні – реконструкція стадіону в Верховині. Він розташований у самому центрі міста, має 400-метрову доріжку по колу, поле з трав’яним газоном. Поруч знаходяться гарного рівня готель, багато садиб зеленого туризму, які дозволяють отримати проживання на будь-який смак. Стадіон знаходиться на балансі районної ради, яка, як і облрада, зацікавлена в реалізації проєкту. А тому ми бачимо його досить реальним. Найближчого тижня фахівці ФЛАУ підключаться до остаточної підготовки концепції цього стадіону (попередньо – з шістьма доріжками по колу). До кінця року буде зроблено проєктно-кошторисну документацію, а наступного ми плануємо здійснення реконструкції та введення арени в експлуатацію».

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    У мальовничому куточку Карпат створять базу підготовки легкоатлетів
    У мальовничому куточку Карпат створять базу підготовки легкоатлетів
    У мальовничому куточку Карпат створять базу підготовки легкоатлетів
    У мальовничому куточку Карпат створять базу підготовки легкоатлетів
    У мальовничому куточку Карпат створять базу підготовки легкоатлетів
    У мальовничому куточку Карпат створять базу підготовки легкоатлетів
    У мальовничому куточку Карпат створять базу підготовки легкоатлетів
    Світлина - Іван Вербицький

    Зауважимо, що середньогір’ям вважається місцевість на висоті від 800 до 2500 метрів над рівнем моря. Верховина, де видатний режисер Сергій Параджанов у 60-ті роки минулого сторіччя знімав «Тіні забутих предків», знаходиться на висоті 620 м над рівнем моря.

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    легка атлетика реконструкція стадіон Ігор Гоцул Віталій Матешко Верховина
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