Марина Бех-Романчук з найкращим результатом сезону виграла етап Діамантової ліги в Досі (відео)



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Марина Бех-Романчук цього разу перемагала в Досі за порожніх трибун Світлина - Diamond League

До омріяної позначки сім метрів Марина не дострибнула дев’яти сантиметрів

Віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вдруге в кар’єрі стала переможницею етапу Діамантової ліги.

25 вересня Марина перемогла в столиці Катару Досі, де вона торік стала срібною призеркою чемпіонату світу, з результатом 6,91 м, що є для неї найкращим результатом у сезоні.

Щоб перевершити особистий рекорд на стадіонах, Бех-Романчук забракло лише двох сантиметрів. У 2016 році в Луцьку Марина стрибнула на 6,93 м і за наступних чотири роки перевершити цього результату поки не змогла.

Другою в стрибках у довжину в Досі стала нігерійка Есе Бруме, яка в найкращій спробі застрибнула на 6,71 м. Третє місце посіла шведка Хадді Санья.

Чинна чемпіонка світу Малайка Мігамбо з Німеччини в Досі не виступала.

Зауважимо, що першу в кар’єрі перемогу на етапі Діамантової ліги Бех-Романчук здобула цьогоріч у серпні, коли була першою в Стокгольмі.