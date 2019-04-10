«Геть чужинців»: Прикарпатські ультрас виступили з різкою заявою проти зміни тренера



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Ультрас проти призначення Ігоря Яворського Фото з соцмереж

Фанати стверджують, що заїжджі керівники хочуть поставити біля керма команди спеціаліста з сумнівною репутацією

Ультрас клубу першої ліги «Прикарпаття» з Івано-Франківська виступили з різкою заявою. Вони звернулися до керівництва клубу з вимогою не робити різких кроків і утриматися від зміни тренера. Фанати підкреслили, що повністю підтримують клубну філософію, спрямовану на комплектацію команди саме місцевими вихованцями. Автором цієї філософії є нинішній наставник Володимир Ковалюк.

У заяві вказується, що після невдалого початку весняної частини сезону керівництво клубу має намір змінити тренера і призначити на посаду Ігоря Яворського, фахівця, відомого своєю роботою найперше в тернопільській «Ниві». Ультрас заявляють, що Яворський має неоднозначну репутацію і аргументують свою позицію конкретними прикладами. При цьому натякають, що ініціатором можливого призначення є колишній президент Професійної футбольної ліги України Святослав Сирота, який з осені минулого року очолив наглядову раду клубу «Прикарпаття».

Тож, вашій увазі - повний текст заяви ультрас.

Новини з середини клубу не дуже приємні. Після невдач у стартових матчах весняної частини сезону деякі люди, які офіційно не працевлаштовані, але насправді вже намагаються впливати на кадрову політику, роблять спробу змістити з посади тренера Володимира Ковалюка.

Заміну Володимиру Васильовичу теж знайшли - в особі колишнього гравця і тренера тернопільської «Ниви» Ігоря Яворського. Точніше, працював він у багатьох клубах, але про це нижче. Додамо, що Яворський мав бути представлений у статусі нового тренера вже тепер, якби наша команда програла «Руху». Але у Львові хлопці втримали нічию і цим відставку Ковалюка відтермінували.

Тож хто такий Яворський?

Як футболіст майже всю кар'єру він провів у згадуваній «Ниві». Наприкінці кар'єри трохи грав у Словаччині, а назад в Україну повернувся як гравець «Вереса». Про моральний образ цього товариша свідчить така маленька деталь. Навесні 1993-го «Верес» і тернопільська «Нива» боролися за виживання у вищій лізі. Тодішній тренер тернополян Буряк розповідав у пресі, що перед заключним туром, коли рівненці грали у Львові, Яворський ходив по квартирах футболістів «Карпат» з проханням здати гру. «Верес» не вилітав би навіть у разі нічиєї, але львів'яни виграли 2:1.

Саме через цю історію Буряк не брав Яворського назад у «Ниву», але після того, як у Тернополі змінився тренер, повернувся й Ява. І дуже швидко став не просто основним нападником, а граючим тренером. У Тернополі тоді водилися гроші, «Нива» мала змогу купувати суперників і суддів, сам Яворський теж вміло ділив з суперниками очки по старих зв'язках. Завдяки цьому Тернопіль тоді був на ходу, стабільно знаходився у середині таблиці.

У другій половині 90-х Ява любив відвідувати семінари у Києві. Вчився футболу Лобановського. Нахапавшись теорії про нелюдські навантаження, він у Тернополі проводив експерименти над людьми. Головними жертвами тих «дослідів» стало два талановитих нападники, вихованці місцевого футболу - Олег Ящук і Василь Демидяк. Скажені навантаження обом вилізли боком. Ящук хоча й грав у «Андерлехті», але більшу частину кар'єри лікувався. Натомість Демидяк завершив виступи 19-річним.

Героїчний тренер Ява для Тернополя закінчився, коли місцевий грузин Мдінарадзе (багаторічний віце-президент тернопільського клубу - прим.) перестав розкидатися направо і наліво грішми. Після того лиха доля почала кидати нашим героєм направо і наліво. У пошуках грошей він спершу подався у Вінницю, півсезону-1998/1999 тренував там "Ниву". Без особливого успіху. З весни того ж чемпіонату Ява влаштувався на хлібне місце, в Донецьк, у «Металург». Команда там тоді була непогана, але з нею Яворський примудрився з шести матчів чотири програти і два зіграти внічию.

Великого тренера з ганьбою вигнали після чого він намагався прилаштуватися в Івано-Франківську. З урахуванням кінцівки попереднього і старту сезону-1999/2000 Ява на чолі «Прикарпаття» провів 14 матчів. Статистика красномовна - 1 перемога, 6 нічиїх і 7 поразок. Товариш загнав нашу команду в таку глибоку сраку, з якої вона вибратися не змогла, хоча й у першому після звільнення цього генія матчі здобула одну з найефектніших перемог того часу - 3:1 над «Карпатами».

Що було далі з Явою? Люди зрозуміли, чого вартий цей фахівець без грошей тернопільських бандитів. Не дивно, що понад рік він залишався безробітним, потім знову намагався повернутися в тернопільську «Ниву». Там умови змінилися і цей мега-тренер вже не зміг закріпитися й удома.

Окрема віха кар'єри Яворського - його праця на посаді асистента тренера львівських «Карпат». Відповідаючи за селекцію, він навіз до Львова відбірного балканського, словацького й афро-африканського шлаку. Підсумком цих кадрових експериментів став єдиний в історії «Карпат» виліт до нижчого дивізіону. Кажуть, що після цієї історії Ява тривалий час вважався нев'їзним до Львова. Місцевий цар Димінський таких афер тоді не прощав нікому.

Вгробивши разом з групою друзів «Карпати», Яворський у сезоні-2006/2007 сплив як асистент ще одного афериста В'ячеслава Грозного у запорізькому «Металурзі». Там дует теж надовго не затримався.

Недовго Ява залишався у 2009-му й на чолі ФК «Львів».

Його останнім повноцінним робочим місцем була та ж тернопільська «Нива», яку він тренував у 2012-2014 роках. Знову потрапив у комфортне середовище: місцевий риг Хоптян разом з уже згадуваними грузинами виділяв гроші, Ява їм вміло відлизував, скуповував у другій лізі всіх суперників і, звісно, вивів тернополян в лігу першу. Може, процвітав би й досі, але трапилася Революція Гідності, внаслідок якої пішли спершу риг Хоптян (голова Тернопільської ОДА Валентин Хоптян - прим.), а потім - Ява з футболу.

Останнім місцем роботи Яворського був любительський клуб «Атомік Селектс» у Канаді, з яким наш герой відпрацював половину 2015 року і повернувся додому за сімейними обставинами.

Тепер вже чотири роки як безробітного тренера намагається реанімувати одна персона, котра останнім часом має стосунок до івано-франківського футболу. Авторитет Володимира Ковалюка, який нашу команду відроджував практично з нуля, який створив тут усе, комусь не дає спокою. Тому й чіпляються за тимчасові невдачі, аби Володимира Васильовича усунути.

Застерігаємо усіх сиріт і напівсиріт: цього робити не треба. Ми, Прикарпатські ультрас, віримо нашому тренерові, обраному ним напрямові, нашим гравцям. І не треба пхати у наші справи свого брудного столичного носа.

Чим завинив Володимир Ковалюк, чому став непотрібний саме зараз? Перед командою стояло завдання у першому сезоні у першій лізі потрапити в десятку - і воно виконується. Футболістів та тренера на кожній грі, незалежно від результату, проводжають оплесками, бо бачать на полі віддачу і непоступливість, яку їм привив наставник. І якщо хтось забув - саме Ковалюк за лічені місяці зібрав унікальний для країни футбольний проект, до якого залучив тільки місцевих футболістів. Тоді багато з досвідчених гравців виступали в значно грошовитіших командах. І вони не приховують - прийшли в «Прикарпаття», бо їх запросив саме Ковалюк.

Геть чужинців з Команди рідного краю!



