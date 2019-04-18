Фанат «Зорі»: Поліцейські в Петрово били нас зі словами «Ложись, Бандера!» і «Слишком мало вы отсидели в ЛНР.»
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Поліцейські під час півфіналу Кубка України перейшли всі межі
Як уже повідомляв «Главком», півфінальний матч Кубка України між першоліговим «Інгульцем» і вищоліговою луганською «Зорею» запам'ятався не лише сенсацією - першим в історії українського футболу виходом клубу нижчого дивізіону в фінал другого за значенням національного турніру, а й побиттям у середині другого тайму фанатів приїжджого клубу.
За підсумками інциденту поліція заарештувала вісьмох луганських ультрас. Усіх їх після складання протоколів пізніше випустили.
«Ніколи б не подумав, що через п'ять років після перемоги Революції Гідності правоохоронці собі таке дозволятимуть, - каже один із арештованих Владислав Овчаренко, який до того провів рік у полоні у бойовиків так званої «ЛНР». - Але більше всього пригнічує те, що поліцейські били наших хлопців зі словами «Ложись, Бандера!». А також історія, яка пов'язана безпосередньо зі мною. Вже в автозаку розговорилися з тими, хто нас затримав. Я розказав їм свою історію, що за свою проукраїнську позицію рік просидів у полоні «ЛНР». Знаєте, якою була їхня реакція? «Слишком мало вы отсидели в ЛНР, долб...бы».
Владислав Овчаренко з друзями збираються притягнути поліцейських, дії якими вони вважають незаконними, до відповідальності.