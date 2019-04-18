  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фанат «Зорі»: Поліцейські в Петрово били нас зі словами «Ложись, Бандера!» і «Слишком мало вы отсидели в ЛНР.»

    • Розсилка
    Луганці стверджують, що їх патріотична позиція не до вподоби копам із Кропивниччини - Фанат «Зорі»: Поліцейські в Петрово били нас зі словами «Ложись, Бандера!» і «Слишком мало вы отсидели в ЛНР.»
    Луганці стверджують, що їх патріотична позиція не до вподоби копам із Кропивниччини
    Іван Вербицький

    Поліцейські під час півфіналу Кубка України перейшли всі межі

    Як уже повідомляв «Главком», півфінальний матч Кубка України між першоліговим «Інгульцем» і вищоліговою луганською «Зорею» запам'ятався не лише сенсацією - першим в історії українського футболу виходом клубу нижчого дивізіону в фінал другого за значенням національного турніру, а й побиттям у середині другого тайму фанатів приїжджого клубу.

    Читайте також

    За підсумками інциденту поліція заарештувала вісьмох луганських ультрас. Усіх їх після складання протоколів пізніше випустили.

    «Ніколи б не подумав, що через п'ять років після перемоги Революції Гідності правоохоронці собі таке дозволятимуть, - каже один із арештованих Владислав Овчаренко, який до того провів рік у полоні у бойовиків так званої «ЛНР». - Але більше всього пригнічує те, що поліцейські били наших хлопців зі словами «Ложись, Бандера!». А також історія, яка пов'язана безпосередньо зі мною. Вже в автозаку розговорилися з тими, хто нас затримав. Я розказав їм свою історію, що за свою проукраїнську позицію рік просидів у полоні «ЛНР». Знаєте, якою була їхня реакція? «Слишком мало вы отсидели в ЛНР, долб...бы». 

    Владислав Овчаренко з друзями збираються притягнути поліцейських, дії якими вони вважають незаконними, до відповідальності.

     Читайте також: Поранений минулої середи український доброволець, ультрас «Маріуполя», помер у лікарні
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЛНР Кубок України фанати ультрас ФК «Зоря» поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ