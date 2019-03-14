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    Фото

    У Польщі футбольні фанати всю гру провели у клітці. Фотогалерея

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    У Польщі футбольні фанати всю гру провели у клітці. Фотогалерея

    Матч завершився перемогою «Хутніка», а після гри футболісти підійшли до «трибун» і через решітку потиснули руки своїм фанатам

    Вболівальники польського футбольного клубу «Хутнік» з Кракова проїхали близько 100 кілометрів, щоб підтримати свою команду в товариському матчі. Але коли вони потрапили на матч, змушені були спостерігати за грою зі справжнісінької кліткии. Таку ось незвичайну трибуну зібрали для гостей господарі з клубу «Спартак» Далешице.

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    У Польщі футбольні фанати всю гру провели у клітці. Фотогалерея
    У Польщі футбольні фанати всю гру провели у клітці. Фотогалерея
    У Польщі футбольні фанати всю гру провели у клітці. Фотогалерея
    У Польщі футбольні фанати всю гру провели у клітці. Фотогалерея

    Матч завершився перемогою «Хутніка», а після гри футболісти підійшли до «трибун» і через решітку потиснули руки своїм фанатам.

    Джерело: trinixy.ru

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