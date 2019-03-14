У Польщі футбольні фанати всю гру провели у клітці. Фотогалерея



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Матч завершився перемогою «Хутніка», а після гри футболісти підійшли до «трибун» і через решітку потиснули руки своїм фанатам

Вболівальники польського футбольного клубу «Хутнік» з Кракова проїхали близько 100 кілометрів, щоб підтримати свою команду в товариському матчі. Але коли вони потрапили на матч, змушені були спостерігати за грою зі справжнісінької кліткии. Таку ось незвичайну трибуну зібрали для гостей господарі з клубу «Спартак» Далешице.

Матч завершився перемогою «Хутніка», а після гри футболісти підійшли до «трибун» і через решітку потиснули руки своїм фанатам.

Джерело: trinixy.ru