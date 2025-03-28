РФ «залишає за собою право» ігнорувати режим припинення вогню по енергетиці – Пєсков

Речник Путіна: Росія «залишає за собою право» не виконувати перемир’я

За словами Пєскова, Україна нібито постійно порушує мораторій на обстріли енергетики

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики. Як передає «Главком», про це він сказав під час щоденного брифінгу для журналістів, цитує ТАСС.

За словами Пєскова, Україна нібито постійно порушує мораторій на обстріли енергетики, адже українська армія, мовляв, не слухає наказів керівництва України на заборону таких ударів.

Тож Росія «залишає за собою право» не виконувати перемир’я, каже речник Путіна.

Нагадаємо, російські війська знову влаштували атаку на газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Варто зазначити, що ворожі війська не контролюють цей об’єкт.

Водночас у Міністерстві оборони Росії традиційно звинуватили в атаці Україну. Там стверджують, що начебто ЗСУ близько 10:20 завдали подвійного удару з Himars по станції, внаслідок якого сталося сильне загоряння, а об'єкт фактично знищений.

Раніше Повітряні сили ЗСУ успішно атакували місце зосередження живої сили російських військ, ліквідувавши до 30 окупантів у Кондратівці Курської області. Об’єкт було повністю зруйновано.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Тим часом спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.