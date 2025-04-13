Європейські лідери емоційно відреагували на удар росіян по Сумах

Жителі зібралися на Вербну неділю, але їх зустріли ракети, обурюються європейські лідери

Еммануель Макрон закликав до «рішучих заходів, щоб змусити Росію припинити вогонь»

Після трагічної атаки російських військ на Суми, внаслідок якої загинули 32 мирних жителі, зокрема двоє дітей, світові лідери засудили злочинний обстріл і висловили підтримку Україні. Про це інформує «Главком».

Еммануель Макрон, президент Франції, закликав до «рішучих заходів, щоб змусити Росію припинити вогонь». У соцмережі X він написав:

«Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в центр міста Суми. В результаті знову загинули десятки мирних жителів, в тому числі діти. Всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. І лише Росія вирішила її продовжувати – всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа.

Глава уряду Великої Британії Кір Стармер заявив, що російський диктатор Володимир Путін повинен негайно погодитися на припинення вогню.

«Я шокований жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах, і мої думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов», – акцентував він.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск назвав версію РФ щодо припинення вогню в Україні кривавою Вербною неділею.

«Російська версія припинення вогню. Кривава Вербна неділя, Суми Україна», –написав він у Х.

Гітанас Науседа, президент Литви, назвав удар «ляпасом усім, хто прагне миру»:

«Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних жителів і дітей. Литва підтверджує свою непохитну підтримку України та Президента Зеленського, доки не буде досягнуто справедливого миру».

Майя Санду, президентка Молдови, також висловила співчуття та наголосила на необхідності посилення протиповітряної оборони:

«Вербна неділя – день миру. Але Росія розбомбила Суми. Молдова сумує разом з Україною. Агресор має понести відповідальність. Такому злу немає виправдання».

Кая Каллас, прем'єрка Естонії, підкреслила жорстокість удару в святковий день:

«Душевні сцени в Сумах, коли жителі зібралися на Вербну неділю, але їх зустріли ракети. Це жахливий приклад посилення нападів Росії. Мої думки сьогодні з українським народом».

Військові РФ знову використали касетні боєприпаси, що значно посилило масштаби руйнувань і шкоду для цивільного населення.

Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Сьогодні, у Вербну неділю, Росія завдала удару балістичними ракетами по Сумах - загинуло 32 українських мирних жителі, ще 99 отримали поранення», – наголосила посол.

Станом на вечір 13 квітня відомо про 34 загиблі людини від російського обстрілу Сум, двоє з яких – діти. Ще 117 людей зазнали поранень.

Серед загиблих була Олена Когут – викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського, солістка-інструменталістка, концертмейстерка Сумської обласної філармонії й артистка оркестру Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна.

Крім того, рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків.