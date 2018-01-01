Участь в Олімпіаді-2018 візьмуть 23 українських спортсмени
- Сьогодні, 17:21
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Втім, ліцензійний період триває і кількість може збільшитися
У Міністерстві молоді та спорту заявляють, що попередньо 23 українських спортсмени візьмуть участь у Зимових Олімпійських Іграх, які відбудуться у Південній Кореї.
Про це заявив міністр молоді і спорту Ігор Жданов.
«Зараз відомо, що 23. Але ліцензійний період триває і кількість може збільшитися», — сказав він.
Голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка зазначив, що наразі тривають відбіркові змагання.
«Підсумкову заявку буде сформовано 30 січня», — сказав він.
Жданов додав, що українські спортсмени отримають повне забезпечення.
«Фінансування для цього вистачає сповна. Україна, звісно, в зимових видах спорту не наддержава. Але сподіваюся, що медалі у біатлоні та фрістайлі ми здобудемо. Умови винагород спортсменів незмінні. $125 тисяч за золото», — сказав він.
Джерело: Громадське