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УЄФА суворо покарала відомий італійський клуб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
УЄФА суворо покарала відомий італійський клуб
Ювентус виключили з єврокубків на один сезон
фото з відкритих джерел

В УЄФА провели розслідування на предмет можливих порушень правил ліцензування клубів УЄФА та фінансового фейр-плею

УЄФА продовжує вносити корективи у список учасників єврокубків сезону 2023/24. Нещодавно головний керівний орган європейського футболу дозволив «Осасуні» стартувати у Лізі конференцій, а от «Ювентус» такої можливості позбавили. Про це повідомляє Спілка європейських футбольних асоціацій на своєму сайті.

В УЄФА провели розслідування на предмет можливих порушень правил ліцензування клубів УЄФА та фінансового фейр-плею. Органи УЄФА дійшли висновку, що італійський «Ювентус» порушив нормативно-правову базу та порушив мирову угоду, підписану в серпні 2022 року, йдеться в повідомленні.

«Ювентус» виключили з єврокубків на один сезон. Також клуб повинен сплатити €20 мільйонів. Десять мільйонів з цієї суми стягнуть лише якщо річна фінансова звітність клубу за 2023, 2024 та 2025 фінансові роки не буде відповідати вимогам бухгалтерського обліку.

Зазначимо, що у чемпіонаті Італії-2022/23 «Ювентус» посів сьоме місце. Замість туринського клубу у Лізі конференцій виступить «Фіорентина», яка фінішувала восьмою.

Нагадаємо, УЄФА офіційно підтвердив, що Італія та Туреччина вирішили разом претендувати на проведення найпрестижнішого європейського футбольного турніру, який відбудеться у 2032-му році.

До слова, Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані.

Теги: спорт УЄФА навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ювентус

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