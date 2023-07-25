Молодіжна збірна України отримала нового тренера

Мельгоса очолив молодіжну збірну України перед стартом відбору на Євро-2025

Молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера перед стартом відбору на Євро-2025. З командою працюватиме іспанський фахівець Унаї Мельгоса, про що повідомляється на офіційному сайті УАФ.

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Деталі угоди з Мельгосою не повідомляються. Рішення про його затвердження тренером молодіжної збірної було ухвалене комітетом УАФ, який підтримав ініціативу Сергія Реброва – нового наставника збірної України з футболу.

На посаді тренера молодіжної збірної України Мельгоса замінить Руслана Ротаня. Тренер закінчив роботу з командою «синьо-жовтих» після молодіжного Євро, однак відпрацює з нею на Олімпіаді-2024.

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Прихід Мельгоси у структуру збірної України Сергій Ребров анонсував ще у червні, коли лише очолив національну команду. Однак на той момент він відзначав, що не з усіма фахівцями ще були підписані контракти. Натомість в УАФ, оголошуючи тренерський штаб Реброва, називали Мельгосу відповідальним за «збір інформації щодо потенційних гравців збірної, аналіз матчів молодіжної та юнацьких збірних».

Мельгоса очолив молодіжну збірну України перед стартом відбору на Євро-2025. Перший поєдинок українців U21 відбудеться 12 вересня проти Люксембургу.

Нагадаємо, 21 липня футболіст Ліонель Мессі провів свій перший матч з «Інтер Маямі» – гру першого туру групового етапу Leagues Cup проти «Крус Асуль» (2:1), в якій аргентинець забив переможний м'яч ударом зі штрафного на 90+4 хвилині.

До слова, у матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій (ЛК) УЄФА «Сент-Патрікс Атлетік» (Ірландія) – «Дюделанж» (Люксембург) глядачі стали свідками неймовірного автогола у виконанні воротаря гостей Дідьє Депре. Напередодні стали відомі потенційні суперники «Динамо» та «Ворскли» у 3-му раунді відбору ЛК.