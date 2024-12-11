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УЄФА назвала найкращого гравця матчу «Шахтар – Баварія»

Ірина Бура
glavcom.ua
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УЄФА назвала найкращого гравця матчу «Шахтар – Баварія»
Його гра показала, що він футболіст з ідеальним контролем м'яча, який вносить зміни до кожної частини поля
фото: УЄФА

Футболіст оформив дубль

У матчі шостого туру основного етапу Ліга чемпіонів донецька «Шахтар» програв мюнхенській «Баварії» з рахунком 1:5. УЄФА визначила найкращого гравця цього поєдинку. Ним став вінгер «Баварії» Майкл Олісе, який забив два м'ячі.

«Його гра показала, що він футболіст з ідеальним контролем м'яча, який вносить зміни до кожної частини поля, і він забив два голи», – пише пресслужба УЄФА.

«Шахтар» посідає 27-е місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі чотири очки. «Баварія» набрала 12 балів та піднялася на восьму позицію.

Як пройшов матч?

«Шахтар» відкрив рахунок вже на 5-й хвилині протистояння. Олександр Зубков з центра поля віддав передачу на хід Кевіну, який пробив у правий кут воріт.

Але втримати перевагу донеччанам не вдалось. Вже через шість хвилин «Баварія» зрівняла рахунок.  А вже на останній хвилині першого тайму «Баварія» вийшла вперед: після передачі Джамала Мусіали у воротах «гірників» відзначився Томас Мюллер.

На 69-й хвилині Алаа Грам підкатом намагався вибити м'яч у захисника Саши Бої, але влетів йому в коліно, після чого арбітр призначив пенальті. А Дмитро Різник не зміг парирувати удар.

Забити третій м'яч у ворота «гірників» мюнхенцям вдалось на 87-й хвилині матчу: Мусіала після рикошету відібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв Різника, пробивши під ліву стійку.

На 90+3-й хвилині Олісе здійснив індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика у лівий нижній кут воріт.

Ліга чемпіонів. 6-й тур

«Шахтар» – «Баварія» 1:5

Голи: Кевін, 5 – Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олісе, 70, 90+3 Мусіала, 87,

Після поразки від «Баварії» «Шахтар» посідає 26-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів з доробком у чотири очки.

Після поєдинку з «Баварією» на донецький клуб чекають ще два матчі основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться вже наступного року. Підопічні Маріно Пушича 22 січня зустрінуться з французьким «Брестом» , а 29 січня протистоятимуть дортмундській «Боруссії».

Нагадаємо, абсолютним фаворитом сьогоднішнього поєдинку букмекери вважали «Баварію».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Україна ФК Баварія Олександр Зубков Дмитро Різник Томас Мюллер

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