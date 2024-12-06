Як виявити, що лічильник неправильно рахує спожите світло? Відповідь ДТЕК

Вихід з ладу лічильника не призводить до зупинки електропостачання, але може спричинити помилки у підрахунку електроенергії

Лічильник, як і будь-який інший електронний пристрій, може виходити з ладу, що спричиняє помилки в підрахунках. Фахівці ДТЕК Одеські електромережі пояснили, як розпізнати основні ознаки несправностей у роботі приладів обліку та куди звертатися для їх вирішення.

Зазначається, що причини несправності лічильників можуть бути різні: механічні пошкодження, заводський брак, ослаблення контактів, фізична зношеність тощо.

Вихід з ладу приладу обліку не призводить до зупинки електропостачання, за словами фахівців, але може спричинити помилки у підрахунку електроенергії.

Бувають й інші несправності, які можна визначити за візуальними ознаками:

Корпус лічильника оплавився або згорів.

Зупинився рахунковий механізм лічильника (підрахунок кіловат-годин).

На дисплеї лічильника відображається Error або інші незрозумілі символи.

Некоректно відображається дата/час.

«Важливо вчасно помітити й повідомити про несправність лічильника, тому радимо періодично перевіряти прилад на наявність можливих помилок. Однак просимо відмовитись від спроб самостійно ремонтувати лічильник», – наголошують у ДТЕК.

Нагадаємо, що квартирний лічильник тепла допомагає раціонально використовувати теплову енергію та контролювати витрати на опалення. Тому, якщо система теплопостачання будинку дозволяє, то до початку опалювального сезону варто встановити лічильник тепла.

Також лічильники потрібно періодично змінювати для правильного обліку обсягів електроенергії. Про те, хто має за це платити, розповідав «Главком».