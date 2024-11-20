Стало відомо, що входить до нового пакету військової допомоги від США

Адміністрація Байдена поспіхом передає допомогу Україні

Пентагон направить Україні новий пакет допомоги на суму не менше 275 мільйонів доларів, оскільки адміністрація Джо Байдена прагне надати підтримку до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа.

Про це у вівторок повідомили американські чиновники, передає Укрінформ.

Згідно з їхніми словами, новий пакет допомоги включатиме засоби протиповітряної оборони, зокрема артилерійські ракетні системи (HIMARS), артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, протитанкові боєприпаси Javelin, а також інше обладнання та запасні частини.

Зброя надаватиметься в рамках президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA), що дає можливість Пентагону швидко передавати запаси зі своїх складів, щоб прискорити їх доставку на лінію фронту в Україні.

Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки пакет допомоги ще не був офіційно оголошений. Вони також підтвердили інформацію про ракетний удар ATACMS по РФ, зазначивши, що у вівторок Україна випустила близько восьми ракет, з яких тільки дві були перехоплені. За їхніми словами, США ще оцінюють збитки, але ракети влучили в склад боєприпасів у Карачеві, що в Брянській області.

Раніше стало відомо, що США передали Україні озброєння на суму $425 млн у межах нового пакета військової допомоги.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони США Ллойд Остін детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів та посилення спроможностей протиповітряної оборони.