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«Динамо» оголосило про масштабні зміни у керівництві

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Динамо» оголосило про масштабні зміни у керівництві
Оперативне управління ФК «Динамо» здійснюватиме новопризначений генеральний директор Дмитро Бріф
фото з відкритих джерел

ФК «Динамо»: Зміни в керівництві клубу мають на меті підвищення ефективності управління і впровадження нових сучасних стандартів

ФК «Динамо» Київ оголосив про масштабні зміни в управлінській структурі клубу. Як зазначає пресслужба, на чолі клубу продовжує стояти Ігор Суркіс.

Оперативне управління клубом здійснюватиме новопризначений генеральний директор Дмитро Бріф, який працює в «Динамо» понад 10 років. Він розпочав свою кар'єру як юрист клубу.

«У 2023 році Дмитра було призначено на посаду віцепрезидента клубу, де він відповідав за численні напрями діяльності. Тепер як генеральний директор, він забезпечуватиме повне управління клубом і займатиметься оптимізацією внутрішніх процесів», – зазначає футбольний клуб.

На ключові посади заступників генерального директора призначено:

  • Максим Радуцький, відповідальний за загальні питання діяльності клубу, в тому числі за комерційну діяльність, зовнішню комунікацію, внутрішню діяльність клубу та численні благодійні проєкти та ініціативи клубу.
  • Сергій Мохник, який відповідатиме за розвиток футболу, взаємодію з Українською асоціацією футболу (УАФ) та Українською прем'єр-лігою (УПЛ);
  • Анатолій Волк, який відповідатиме за міжнародну взаємодію з футбольними інституціями та іноземними клубами;
  • Олега Шкребу призначено на посаду комерційного директора, де він займатиметься залученням спонсорів, підвищенням дохідності від комерційних проєктів і розвитком маркетингової складової клубу.
  • Головного лікаря першої команди ФК «Динамо» Андрія Шморгуна призначено на посаду директора медичного департаменту, який сприятиме розвитку медичних програм, забезпечення здоров’я гравців та впровадження сучасних методик реабілітації та лікування спортсменів.
  • Валентина Георгієва призначена на посаду фінансового директора. Відповідатиме за фінансову стабільність та ефективне використання коштів.
  • Юрій Барбаш призначений операційним директором. Його обов’язки включають управління поточними операційними процесами клубу.

«Ці зміни в керівництві клубу мають на меті підвищення ефективності управління і впровадження нових сучасних стандартів, що сприятиме подальшому розвитку ФК «Динамо» Київ», – наголошує пресслужба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Зокрема, санкції були запроваджені проти ексгравця київського «Динамо» Кахабера Каладзе.

Під час кар'єри футболіста Каладзе виступав за тбіліське «Динамо», київське «Динамо», «Мілан». Загалом він зіграв 388 матчів на клубному рівні. Також на його рахунку 83 гри у складі національної команди Грузії.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт ФК «Динамо» Ігор Суркіс

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