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Створення суду присяжних в Україні, санкції РНБО проти грузинської влади. Головне за 5 грудня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Створення суду присяжних в Україні, санкції РНБО проти грузинської влади. Головне за 5 грудня
Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Не можна втратити нікого в цьому регіоні – ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатися проти Москви»

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Рада підтримала законопроєкт про створення суду присяжних. Зеленський запровадив санкції проти грузинської влади. «Главком» склав добірку новин 5 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Запрошення в НАТО і посилення бойових бригад: Зеленський провів розмову з Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за проведення засідання Ради Україна – НАТО в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ.  

За словами Зеленського, він наголосив на важливості запрошення України до НАТО та забезпечення своєчасного підсилення бойових бригад ЗСУ боєприпасами, озброєнням і військовою технікою, а також на необхідності зміцнення оборони України у зимовий період проти російського повітряного терору.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським 5 грудня заявив, що пріоритетом альянсу є збільшення підтримки України.

Зеленський запровадив санкції проти грузинської влади

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Щойно підписав указ, який надає сили рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну. Саме проти цього зараз у Грузії – протести. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається. І треба діяти», – зазначив він.

За словами президента, якщо вчасно не відреагувати або якщо «відреагувати не принципово», то країни можуть «на десятиліття втратити свободу». «Не можна втратити нікого в цьому регіоні – ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатися проти Москви», – додав очільник України.Зеленський закликав партнерів теж запровадити санкції проти грузинської влади.

Рада підтримала законопроєкт про створення суду присяжних

Верховна Рада підтримала законопроєкти про створення суду присяжних в Україні. Йдеться про №3843 та №3844. Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Депутати проголосували за об’єднання розгляду двох законопроєктів та їхнього розгляду за скороченою процедурою. Так, законопроєкт №3843 про створення суду ухвалили у першому читанні з доопрацюванням 232 голосами. Також підтримали законопроєкт №3844 про зміни у закон «Про судоустрій» у зв’язку із судом присяжних – 237 депутатів.

Законопроєктом пропонується встановити в окремому законі «Про суд присяжних», що суд присяжних – це форма безпосередньої реалізації природного, закріпленого в Конституції України права народу на здійснення правосуддя. Він буде здійснювати судочинство в суді першої інстанції у кримінальних справах.

Сирський вручив нагороди артилеристам, які ведуть бої на Курщині

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вручив державні нагороди та відомчі відзнаки військовослужбовцям артилерійських підрозділів, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ. Про це Сирський повідомив у Facebook. 

Вручення нагород відбулося з нагоди Дня ракетних військ і артилерії.Головнокомандувач привітав воїнів-артилеристів із професійним святом, подякував «за відвагу, стійкість та героїзм, які вони щоденно проявляють, захищаючи державу, знищуючи бронетехніку та особовий склад ворога на його землі».

Київрада ухвалила бюджет на 2025 рік

Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік – на рівні понад 90 млрд грн. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Бюджет збалансований. Важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проекти. Щоб ми могли і військовим допомагати, і забезпечувати життєдіяльність столиці», – додав він.

У 2025 році за Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів інфраструктури Києва спрямують 14 млрд грн. Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні Київської міської ради.

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Теги: Верховна Рада законопроєкт Ярослав Железняк правосуддя Telegram Україна Володимир Зеленський партії закон Олексій Гончаренко санкції Марк Рютте

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