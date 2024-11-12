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Олена Зварич Заступник головного редактора «Главкома»

Цю картинку треба дати в шкільних підручниках

glavcom.ua
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У російських воєнних пабліках це фото радо перепощують
фото: Олена Зварич

«Класичні окупанти – зневажливі, безкарні, нещадні»

Ось що виростає з нєраспятих воврємя мальчіков в трусіках. Вони виростають, ідуть на войнушку в чужу країну і блазнюють на дивані анатомічно розрізаного вибухом чужого будинку.

Невідомо, де це – у Селидовому, Курахівці, Цукуриному? Десь у нас(

У російських воєнних пабліках це фото радо перепощують. Подивіться на підписи до нього.

«Белорусский силовик»: «Ребята отдьіхают на свежем воздухе».

Канал-мільйонник «Два майора» (той, що приторговує «фінками НКВД» з «удобньім желобком для стекания крови») коментує: «Засиделись дома на диване, сходите погулять! ну маааам....»

Класичні окупанти – зневажливі, безкарні, нещадні.

Після війни цю картинку треба дати в шкільних підручниках, а зараз – хлопці, придивіться добре, якого кольору диван, на якому ви спостерігаєте за війною, скролячи соцмережі.

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Теги: війна росія пропаганда Україна

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Олена Зварич

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Цю картинку треба дати в шкільних підручниках
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