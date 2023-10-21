УЄФА визначив результат перерваного через стрілянину матчу Бельгія – Швеція

Підсумковий результат не вплинув на шанси збірних відібратися до фінальної частини Євро-2024

Нічия 1:1 стала підсумковим результатом перерваного через теракт у Брюсселі матчу

УЄФА визначив нічию 1:1 підсумковим результатом перерваного через теракт у Брюсселі матчу Бельгія – Швеція. Про це йдеться в заяві пресслужби організації.

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У четвер, 19 жовтня, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення, яким затвердив проміжний рахунок 1:1 підсумковим результатом матчу Бельгія – Швеція. Кожна з команд отримала по одному балу, що виводить бельгійців на перше місце у групі після семи зіграних поєдинків.

Підсумковий результат поєдинку Бельгія – Швеція не вплинув на шанси збірних відібратися до фінальної частини Євро-2024. Бельгійці гарантували собі вихід на чемпіонат Європи в першому жовтневому матчі. Шведи втратили таку можливість після поразки Азербайджану від Австрії (0:1), яка другою кваліфікувалася від групи F.

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Нагадаємо, матч збірних Бельгії та Швеції у межах відбору на Євро-2024 відбувся в понеділок, 16 жовтня. За кілька годин до початку гри в Брюсселі відбувся теракт, в результаті якого зловмисник застрелив двох шведських вболівальників.

Після того, як учасники матчу отримали звістку про стрілянину в перерві, збірні вирішили зупинити гру за рахунку 1:1.