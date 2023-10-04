ФІФА дозволила російським командам U-17 змагатись у світовому футболі

Російських юніорів допустять зокрема до чемпіонату світу з футболу U-17 та жіночого чемпіонату світу з футболу U-17

Міжнародний керівний орган футболу ФІФА знову дозволив участь у міжнародних змаганнях для представницьких молодіжних збірних Росії на рівні дівчат і хлопців до 17 років. Про це йдеться в заяві ФІФА.

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Російських юніорів допустять зокрема до чемпіонату світу з футболу U-17 та жіночого чемпіонату світу з футболу U-17.

Командам буде дозволено грати під назвою «Футбольний союз Росії», а не «Росія», за відсутності свого національного прапора, державного гімну та екіпіровки національної збірної – замість неї доведеться грати в нейтральних кольорах.

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Водночас заборона для старших команд Росії залишається в силі – їм, як і раніше, заборонено брати участь у Чемпіонаті світу та інших міжнародних змаганнях.

Раніше УЄФА несподівано вирішила негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17. В організації цинічно заявили, що «дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, а футбол ніколи не повинен переставати надсилати послання миру та надії».

Зокрема, Федерація футболу Англії (FA) відмовилась грати проти юніорських команд РФ, попри рішення УЄФА негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17.

До слова, президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Олександр Чеферін, заявив, що до завершення війни повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, російські збірні та клуби не повернуться до участі у змаганнях під егідою УЄФА.