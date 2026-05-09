Україна другий рік поспіль матиме дві команди у футзальній Лізі чемпіонів

Святослав Василик
ХІТ здобув перемогу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над Пальмою
фото: ФК ХІТ

Нам допомогли іспанський клуб «Пальма» та відсторонення росіян

Україна матиме два клуби у наступному сезоні Ліги чемпіонів з футзалу. Сталося це за підсумками півфінальних поєдинків цьогорічного сезону турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

За результатами перших матчів Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів з футзалу визначилися дві команди, які розіграють трофей. Ними стали португальський «Спортінг» та чинний переможець турніру «Пальма», яка зробила камбек і обіграла французький «Етуаль» у серії пенальті.

Саме через перемогу «Пальми» Україна зберегла представництво у два клуби на наступний розіграш Ліги чемпіонів з футзалу. Якби французька команда перемогла, то Україна ризикувала втратити одне місце в турнірі.

Чому програш «Етуаля» впливав на кількість команд для України?

Представництво кожної країни у Лізі чемпіонів з футзалу визначається за рейтингом УЄФА. Квоти асоціаціям на наступний розіграш турніру розподіляються наступним чином:

  • Перші три країни у рейтингу мають право заявити по дві команди в основний раунд Ліги чемпіонів. Згідно з рейтингом, ними є Португалія, Іспанія та Росія, яка залишається відстороненою.
  • Додаткову квоту для участі у Лізі чемпіонів здобуває переможець турніру. Ним стане або «Спортінг», або «Пальма», чиї асоціації вже здобули максимальну квоту. Оскільки жодна з країн не може заявити більш як дві команди у турнір, два місця у Лізі чемпіонів отримує асоціація, що посідає наступне місце у рейтингу УЄФА – Казахстан.
  • Саме чинне відсторонення Росії і невихід «Етуаля» у фінал Ліги чемпіонів надають Україні право виступити двома командами у наступному розіграші турніру. Якби французька команда пройшла до фіналу та виграла у ньому, тоді не відбувся б перерозподіл двох квот в ЛЧ, а Казахстан отримав два місця саме через відсторонення російських клубів.
  • Наявність двох квот для України у Лізі чемпіонів з футзалу підтвердили і в Асоціації футзалу України – саме після поразки «Етуаля» від «Пальми».

Для України це друга поспіль можливість заявити дві команди у Лігу чемпіонів з футзалу. У сезоні 2025/26 також виступили два українські клуби: ХІТ та «Київ Футзал» потрапили до однієї групи. До плейофу за результатами групової стадії пройшов ХІТ, який поступився саме «Пальмі» за сумою двох матчів (4:6).

Цього року два учасники Ліги чемпіонів з футзалу визначаться у півфінальних серіях плейоф, де зустрінуться «Атлетік» та «Суха Балка», а також ХІТ та «Сокіл».

Нагадаємо, київський ХІТ став володарем Кубку України з футзалу, обігравши у фіналі рівненський «Кардинал-Авангард» (2:1 в додатковий час). ХІТ здобув трофей уперше в історії. Киянам це вдалося аж із восьмої спроби у фіналі.

