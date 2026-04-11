Став відомий переможець Кубку України з футзалу

ХІТ вперше виграв Кубок України

Володар Кубку України визначився лише в додатковий час

У п'ятницю, 10 квітня 2026 року, у столичному Палаці спорту відбувся фінальний матч Кубку України з футзалу, в якому зійшлися рівненський «Кардинал-Авангард» та київський ХІТ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Уперше в історії трофей здобув ХІТ. Киянам це вдалося аж із восьмої спроби у фіналі.

Фінал Кубку України

«Кардинал Авангард» (Рівне) – ХІТ (Київ) 1:2 (0:1) д.ч.

  • Голи: Малиновський (33)  – Чернявський (6), Педяш (42).

Як повідомлялося, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
