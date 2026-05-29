Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Турецька тенісистка Сонмез прикро травмувалася під час матчу з українками на «Ролан Гаррос»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Турецька тенісистка Сонмез прикро травмувалася під час матчу з українками на «Ролан Гаррос»
Зейнеп Сонмез уперше у кар'єрі зіграла у другому колі Відкритого чемпіонату Франції у парному розряді
фото: сайт Зейнеп Сонмез
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зейнеп Сонмез у сльозах покинула парний турнір Грендслему в Франції

Турецька тенісистка Зейнеп Сонмез стала жертвою прикрої випадковості, через яку в мережі жорстко критикують організаторів «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

Причина травми Сонмез

Інцидент стався під час матчу 1/16 фіналу в парному розряді, де Сонмез разом із німкенею Татьяною Марією протистояла українському дуету Ангеліна Калініна / Даяна Ястремська. За рахунку 2:0 на користь українок, турецька тенісистка з надзвичайною самовідданості спробувала наздогнати складний м'яч. Сконцентрувавшись виключно на ігровому моменті, вона не помітила рекламний щит, перечепилася через нього та зазнала серйозного ушкодження.

Після ретельного огляду фізіотерапевтом, який терміново вийшов на корт, Сонмез через сильний біль була змушена достроково завершити гру. Для тенісистки, яка цього року набрала чудову форму, уперше дійшла до третього кола на Australian Open, обіграла Жасмін Паоліні з топ-10 та піднялася на 59-те місце у рейтингу WTA, такий фінал виявився справжньою трагедією, оскільки вона розраховувала на успішний виступ на своєму улюбленому ґрунтовому покритті.

Не перший подібний випадок на турнірі

Ця ситуація гостро підняла питання безпеки на турнірі, оскільки днем раніше в аналогічну ситуацію потрапила британка Кеті Бултер. На відміну від Сонмез, Бултер у поєдинку другого раунду проти Анастасії Потапової відбулася лише переляком, зумівши дограти матч до кінця. Проте користувачі соцмереж закликають тенісисток не боятися протистояти такій несправедливості і подавати в суд на організаторів. 

Нагадаємо, що один з фаворитів «Ролан Гарросу» зіштовхнувся з проблемами зі здоров'ям на старті турніру. Каспер Рууд пояснив, чому в нього був настільки напружений матч проти росіянина.  

Читайте також:

Теги: Ролан Гаррос Даяна Ястремська Ангеліна Калініна теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Стародубцева завершила виступи на цьогорічному «Ролан Гаррос» в одиночному розряді
Стародубцева прикро програла китаянці і не зуміла вийти до 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»
Сьогодні, 14:24
Олександра Олійникова продовжила подорож у Парижі
Олійникова з нелегкою перемогою вийшла в третє коло «Ролан Гаррос»
Вчора, 14:26
Олександра Олійникова публічно пояснила ситуацію
Українку на «Ролан Гаррос» змусили зняти символіку підрозділу Сил оборони
27 травня, 22:00
Світоліна емоційно відреагувала на слова Монфіса
На очах Світоліної з'явилися сльози під час прощальної промови Монфіса на «Ролан Гаррос»
26 травня, 10:03
Іга Свьонтек залишається помітною фігурою у жіночому тенісі
Свьонтек встановила особливий рекорд на «Ролан Гарросі»
25 травня, 16:58
Марта Костюк продовжить виступи в Парижі
Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою і розповіла про атаку на Київ
24 травня, 14:11
Іга Свьонтек виступає за переговори з організаторами «Ролан Гаррос»
Свьонтек розповіла, чи будуть провідні тенісисти бойкотувати «Ролан Гаррос»
7 травня, 15:01
Марта у двох сетах у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді перемогла росіянку Мірру Андрєєву – 6:3, 7:5
Костюк встановить особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги над прихильницею Путіна
2 травня, 20:56
Марта Костюк – перша українка, яка в одному сезоні дійшла до фіналу на турнірах WTA всіх категорій
Три фінали за сезон. Костюк повторила досягнення Світоліної
1 травня, 12:43

Новини

Українська федерація гімнастики закликала приєднатися до акції пам’яті жертв війни
Українська федерація гімнастики закликала приєднатися до акції пам’яті жертв війни
Ексросіянка Путінцева кинула ракетку після невтішного рішення судді і вилетіла з «Ролан Гаррос»
Ексросіянка Путінцева кинула ракетку після невтішного рішення судді і вилетіла з «Ролан Гаррос»
Турецька тенісистка Сонмез прикро травмувалася під час матчу з українками на «Ролан Гаррос»
Турецька тенісистка Сонмез прикро травмувалася під час матчу з українками на «Ролан Гаррос»
Уперше з 1998 року в третьому раунді «Ролан Гаррос» лишилася мала кількість гравців топ-10
Уперше з 1998 року в третьому раунді «Ролан Гаррос» лишилася мала кількість гравців топ-10
Трамп висловив співчуття через смерть легендарного канадського хокеїста
Трамп висловив співчуття через смерть легендарного канадського хокеїста
Forbes назвав найдорожчий футбольний клуб світу
Forbes назвав найдорожчий футбольний клуб світу

Новини

Фіцо після падіння російського дрона в Румунії закликав ЄС негайно розпочати діалог з Москвою
Сьогодні, 17:01
Розвідка назвала ключові цілі Сил оборони для ударів по Росії
Сьогодні, 16:24
Тиск Росії посилюється. Держприкордонслужба оцінила загрозу з Білорусі
Сьогодні, 15:47
Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua