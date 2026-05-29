Турецька тенісистка Сонмез прикро травмувалася під час матчу з українками на «Ролан Гаррос»

Зейнеп Сонмез у сльозах покинула парний турнір Грендслему в Франції

Турецька тенісистка Зейнеп Сонмез стала жертвою прикрої випадковості, через яку в мережі жорстко критикують організаторів «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

Причина травми Сонмез

Інцидент стався під час матчу 1/16 фіналу в парному розряді, де Сонмез разом із німкенею Татьяною Марією протистояла українському дуету Ангеліна Калініна / Даяна Ястремська. За рахунку 2:0 на користь українок, турецька тенісистка з надзвичайною самовідданості спробувала наздогнати складний м'яч. Сконцентрувавшись виключно на ігровому моменті, вона не помітила рекламний щит, перечепилася через нього та зазнала серйозного ушкодження.

😱 Eso me ha dolido hasta a mí



😵 El golpetazo que se dio Zeynep Sonmez tras tropezarse con una publicidad durante su partido de dobles



‼️ La turca se tuvo que retirar del partido tras la visita del fisio. #RolandGarros pic.twitter.com/ZoQTqKzS8a — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2026

Після ретельного огляду фізіотерапевтом, який терміново вийшов на корт, Сонмез через сильний біль була змушена достроково завершити гру. Для тенісистки, яка цього року набрала чудову форму, уперше дійшла до третього кола на Australian Open, обіграла Жасмін Паоліні з топ-10 та піднялася на 59-те місце у рейтингу WTA, такий фінал виявився справжньою трагедією, оскільки вона розраховувала на успішний виступ на своєму улюбленому ґрунтовому покритті.

Не перший подібний випадок на турнірі

Ця ситуація гостро підняла питання безпеки на турнірі, оскільки днем раніше в аналогічну ситуацію потрапила британка Кеті Бултер. На відміну від Сонмез, Бултер у поєдинку другого раунду проти Анастасії Потапової відбулася лише переляком, зумівши дограти матч до кінця. Проте користувачі соцмереж закликають тенісисток не боятися протистояти такій несправедливості і подавати в суд на організаторів.

