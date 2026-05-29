Уперше з 1998 року в третьому раунді «Ролан Гаррос» лишилася мала кількість гравців топ-10

Ілля Мандебура
На французьких кортах продовжуються сенсаційні вильоти зірок світового тенісу
фото: TNT Sports
Особливо «постраждала» верхня частина сітки чоловічого одиночного розряду

Чоловіча сітка «Ролан Гаррос» 2026 року подарувала серію неймовірних сенсацій, яка призвела до несподіваної турнірної ситуації. Про це повідомляє «Главком».

Парад несподіваних матчів

Перед стартом третього кола змагань у грі залишилися лише чотири тенісисти з першої десятки світового рейтингу ATP, чого на Відкритому чемпіонаті Франції не траплялося вже 28 років. Чергова хвиля несподіваних результатів накрила Париж вчора. Спочатку головний шок турніру викликав виліт Янніка Сіннера, який не впорався із виснажливою спекою та втомою. Пізніше вечірня програма завершилася ще однією гучною сенсацією: американець Бен Шелтон, чинний чемпіон турніру в Мюнхені та дворазовий півфіналіст Грандслемів, залишив змагання, поступившись бельгійцю Рафаелю Колліньйону.

У підсумку після двох стартових раундів боротьбу продовжують лише чотири представники топ-10. Це представники першої п'ятірки Олександр Звєрєв і Новак Джокович, а також Алекс де Мінор та Фелікс Оже-Альяссім, чиї виступи на ґрунтовому покритті історично ніколи не вважалися видатними. Подібний масовий виліт фаворитів на старті паризького мейджора востаннє зафіксували у 1998 році. Тоді у перших двох колах зійшли такі лідери світового тенісу, як Піт Сампрас, Петр Корда, Патрік Рафтер, Грег Руседські, Євген Кафельников, Йонас Бьоркман, Густаво Куертен та Кароль Кучера, а титул зрештою завоював Карлос Моя (12-й сіяний), обігравши у фіналі Алекса Корретху.

Шанс на нового чемпіона

Поточна ситуація значно підвищує ймовірність того, що тенісний світ побачить абсолютно нового чемпіона турніру Великого шолома, якщо тільки свій 25-й мажорний титул не забере Новак Джокович. Верхня половина чоловічої сітки виявилася настільки ослабленою, що путівку до фіналу розіграє хтось із абсолютно несподіваного переліку гравців: Фелікс Оже-Альяссім, Флавіо Коболлі, Лернер Тьєн, Френсіс Тіафо, Франсіско Серундоло, Брендон Накашіма, Маттео Берреттіні, Маттео Арнальді, Алехандро Табіло, Мартін Ландалусе, Франсіско Комесанья, Рафаель Колліньйон, Антуан Куаме, Закарі Свайда, Жайме Фарія або Хуан Мануель Серундоло.

Жоден із цих шістнадцяти тенісистів ніколи у своїй кар'єрі не вигравав престижніших титулів, ніж категорія ATP 500. Оже-Альяссім має у своєму активі два фінали на Мастерсах (ATP 1000), Тіафо грав у фіналі Цинциннаті-2024, а Берреттіні має один вирішальний матч на ґрунтовому Мастерсі в Мадриді 2021 року, де поступився Звєрєву. На противагу цьому, у нижній половині турнірної сітки конкуренція залишається солідною: там продовжують виступи одразу сім переможців турнірів ATP 1000, на чолі з Новаком Джоковичем, який за свою кар'єру тріумфував на 40 Мастерсах.

Теги: Ролан Гаррос теніс

