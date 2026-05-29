Українська федерація гімнастики закликала приєднатися до акції пам’яті жертв війни

Артем Худолєєв
фото: Philippo Tomasi
Під час Чемпіонату Європи з художньої гімнастики українські спортсменки здійснили вчинок глибокої мовчазної гідності

Українська федерація гімнастики запускає глобальну кампанію у пам’ять про жертв війни. Про це повідомляє «Главком».

Заява Української федерації гімнастики

Під час Чемпіонату Європи з художньої гімнастики у Варні українські спортсменки здійснили вчинок глибокої мовчазної гідності.

Під час демонстрації символіки та виконання гімнів держави-агресора та її сателіта, гімнастки заплющили очі та закрили вуха. Цей жест став не просто реакцією – це потужне, універсальне послання до всього світу.

У відповідь на цей емоційний момент Українська федерація гімнастики (УФГ) офіційно оголошує про запуск глобальної цифрової кампанії #CloseYourEyesAndEars.

Ця кампанія є даниною пам'яті про страшну ціну цієї неспровокованої війни. За кулуарними адміністративними рішеннями, формальними протоколами та бюрократичними процедурами світ часто забуває про справжню трагедію. Сотні українських спортсменів і тренерів загинули, так і не отримавши шансу знову вийти на старт. Тисячі спортивних шкіл зруйновані вщент, а мільйони дітей втратили свої мрії. Цей флешмоб присвячений пам’яті про жертви та сльозам українців, які неможливо приховати, стерти чи проігнорувати.

УФГ переконана, що людські життя та етичні цінності повинні завжди стояти вище за будь-які адміністративні регламенти чи компроміси.

Глобальний заклик Української федерації гімнастики до дії

Ми закликаємо всі національні та міжнародні спортивні федерації світу, незалежно від виду спорту, а також атлетів, тренерів та вболівальників приєднатися до цього руху солідарності.

Як взяти участь:

  1. Зроби фото або відео, де ти закриваєш очі чи вуха руками.
  2. Для відеоформатів (Reels, TikTok, Shorts): Використовуй офіційний аудіотрек української сирени повітряної тривоги як фоновий звук. Нехай світ почує реальність, у якій атлети змушені тренуватися щодня.
  3. Опублікуй допис на своїх платформах із головними хештегами кампанії: #CloseYourEyesAndEars та #RememberUkraine.

Нагадаємо, українські гімнастки закрили обличчя руками під час виконання гімнів РФ і Білорусі на Чемпіонаті Європи.

