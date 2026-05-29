Трамп висловив співчуття через смерть легендарного канадського хокеїста

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Трамп висловив співчуття через смерть легендарного канадського хокеїста
Клод Лем'є є одним із дев'яти гравців, які виграли Кубок Стенлі з трьома різними командами
Трамп назвав хокеїста Лем'є другом своєї родини

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття сім'ї чотириразового володаря Кубка Стенлі Клода Лем'є, який пішов з життя. Пост Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

Про смерть Лем'є стало відомо 28 травня 2026 року. Згідно з інформацією ЗМІ, він наклав на себе руки.

«Клод Лем'є, справжня легенда хокею і один з найяскравіших спортсменів, яких коли-небудь бачив хокей, пішов з життя. Клод був другом сім'ї Трампів», – написав Трамп.

Він також зазначив, що його думки – з родиною хокеїста.

Клоду Лем'є було 60 років. Він є одним із дев'яти гравців, які виграли Кубок Стенлі з трьома різними командами.

У 1995 році нападник отримав «Конн Смайт трофі» –  приз найціннішому гравцю плейоф НХЛ.

У складі збірної Канади Лем'є виграв молодіжний чемпіонат світу 1985 року, став володарем Кубка Канади (1987 рік) та срібним призером Кубка світу (1996 рік). Він з 80 голами посідає дев'яте місце за кількістю закинутих шайб у матчах плейоф НХЛ.

Нагадаємо, український флорболіст Юрій Орлов загинув внаслідок обстрілу Києва російськими військами.

«Українська федерація флорболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій флорбольній спільноті у зв’язку з трагічною загибеллю Юрія Орлова – гравця клубу КФК (1996–2026). З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ», – йдеться у дописі Української федерації флорболу.

Теги: Дональд Трамп хокей смерть

