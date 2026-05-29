Ексросіянка Путінцева кинула ракетку після невтішного рішення судді і вилетіла з «Ролан Гаррос»

Ілля Мандебура
Путінцева славиться своїм вибуховим характером і невмінням стримувати емоції
фото: Eurosport.de
Юлія Путінцева у важкому матчі програла колумбійці Камілі Осоріо

Ексросіянка Юлія Путінцева, яка представляє Казахстан, емоційно та вкрай бурхливо відреагувала на рішення судді на вишці під час матчу другого кола на «Ролан Гаррос» 2026. Про це повідомляє «Главком».

Невдоволення колишньої росіянки

Інцидент стався під час напруженого поєдинку проти колумбійки Каміли Осоріо. Під час тайбрейку другого сету арбітриня вирішила перевірити відбиток м'яча на ґрунтовій лінії та ухвалила рішення не на користь Путінцевої. Почувши це, казахстанська тенісистка буквально втратила самовладання: вона не повірила своїм вухам, почала емоційно сперечатися із суддею та з усієї сили жбурнула ракетку об корт.

Виліт з «Ролан Гаррос»

Попри цей зрив, Путінцевій усе ж вдалося зібратися та виграти цей тай-брейк. Проте у підсумку тріумф усе одно святкувала Осоріо. Виснажливе протистояння тривало 3 години та 30 хвилин і завершилося перемогою колумбійської спортсменки у трьох сетах із рахунком 7:5, 6:7, 7:5. Через цю поразку друга ракетка Казахстану припинила свої виступи на турнірі та не змогла пробитися до третього раунду Французького чемпіонату, де вона двічі грала у чвертьфіналі.

Нагадаємо, що турецька тенісистка Сонмез прикро травмувалася під час матчу з українками на «Ролан Гаррос». За рахунку 2:0 на користь українок, турецька тенісистка з надзвичайною самовідданості спробувала наздогнати складний м'яч. Сконцентрувавшись виключно на ігровому моменті, вона не помітила рекламний щит, перечепилася через нього та зазнала серйозного ушкодження.

Теги: Ролан Гаррос Юлія Путінцева теніс

