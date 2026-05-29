Світоліна пробилася до 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»

Українка у двох сетах обіграла німкеню Тамару Корпач

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 7) вийшла до четвертого кола на Відкритому чемпіонаті Франції 2026. Про це повідомляє «Главком».

У третьому раунді українка обіграла у двох сетах Тамару Корпач (Німеччина, WTA 95). Це було перше очне протистояння суперниць. Матч тривав 1 годину та 31 хвилину.

Найкращим результатом Світоліної в Парижі є чвертьфінал, до якого вона діставалася 5 разів за кар'єру.

У першому колі Ролан Гаррос Світоліна обіграла у важкому матчі угорку Анну Бондар, а в другому раунді розправилася з іспанкою Кейтлін Кеведо.

«Ролан Гаррос» 2026. 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Тамара Корпач (Німеччина) 6:2, 6:3

Наступна суперниця українки – переможниця зустрічі між американкою Пейтон Стернс (WTA №78) та швейцаркою Беліндою Бенчіч (WTA №11).

Нагадаємо, Марта Костюк стала першою з українок, хто забронювала собі місце в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос» 2026. У третьому раунді українка обіграла у двох сетах представницю Швейцарії Вікторію Голубіч.

Українські тенісистки встановили черговий національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Франції. Відразу чотири українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова вийшли до 1/16 фіналу «Ролан Гаррос». Раніше найкращим результатом України в Парижі було три представниці на цій стадії у 2025 році (Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська).

Крім цього, лише вдруге в історії чотири українки зіграють у 1/16 фіналу турніру Грендслем. Вперше це було на Australian Open 2024, коли до третього кола дісталися Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.