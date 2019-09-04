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    Український футболіст міг опинитися в італійському «Ювентусі»

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    Олександр Зінченко задоволений своїм становищем в Англії - Український футболіст міг опинитися в італійському «Ювентусі»
    Олександр Зінченко задоволений своїм становищем в Англії
    UEFA.com

    Олександр Зінченко мав усі шанси покинути Англію

    Український пів оборонець англійськукого «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко в літнє трансферне вікно міг покинути свою команду. Як повідомляє Calciomercato, український футболіст міг перейти в «Ювентус».

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    Відзначається, що туринський клуб робив спроби посилити лівий фланг оборони, але переговори з «міщанами» ні до чого не призвели. Крім того, сам 22-річний футболіст задоволений своїм становищем у «Манчестер Сіті».

    У минулому сезоні Зінченко провів 29 матчів за «Манчестер Сіті», забивши один м'яч і віддав п'ять гольових передач.

    За роки кар'єри Олександр виступав за російську «Уфу», «Манчестер Сіті», нідерландський ПСВ. Олександр – дворазовий чемпіон Англії, володар Кубка Англії, Кубка футбольної ліги і Суперкубка Англії.

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