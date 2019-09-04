Український футболіст міг опинитися в італійському «Ювентусі»



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Олександр Зінченко задоволений своїм становищем в Англії UEFA.com

Олександр Зінченко мав усі шанси покинути Англію

Український пів оборонець англійськукого «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко в літнє трансферне вікно міг покинути свою команду. Як повідомляє Calciomercato, український футболіст міг перейти в «Ювентус».

Відзначається, що туринський клуб робив спроби посилити лівий фланг оборони, але переговори з «міщанами» ні до чого не призвели. Крім того, сам 22-річний футболіст задоволений своїм становищем у «Манчестер Сіті».

У минулому сезоні Зінченко провів 29 матчів за «Манчестер Сіті», забивши один м'яч і віддав п'ять гольових передач.

За роки кар'єри Олександр виступав за російську «Уфу», «Манчестер Сіті», нідерландський ПСВ. Олександр – дворазовий чемпіон Англії, володар Кубка Англії, Кубка футбольної ліги і Суперкубка Англії.